Pučisté, mafie, podvodník. Dienstbier rozpoutal v ČSSD válku slov

Zimola sdělil, že se Dienstbier plete a chce ze svého neúspěchu obvinit někoho jiného. Sociálnědemokratický spolek Idealisté.cz, u jehož zrodu stál i Dienstbier, vyjádřil znepokojení nad kroky premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), který se chystá vyměnit některé ministry za ČSSD.

Dienstbier na twitteru uvedl, že nastal čas přestat s přehnanou zdrženlivostí. „V ministerské ruské ruletě po mém odvolání volají pučisté z Lán Tejc a Zimola + pražská mafie-pračka peněz Poche a podvodník Březina. Nová krev?,“ napsal ministr.

V ministerské ruské ruletě po mém odvolání volají pučisté z Lán Tejc a Zimola+pražs.mafie-pračka peněz Poche a podvodník Březina. Nová krev? — Jiří Dienstbier (@jiridienstbier) November 10, 2016

Tejc a Zimola byli po volbách v roce 2013 účastníky schůzky, která se uskutečnila na lánském zámku u prezidenta Miloše Zemana bez Sobotkova vědomí. Březina byl v minulosti odsouzen za to, že neoprávněně pobíral odměny za práci v dozorčí radě pražského dopravního podniku. „Europoslanec Poche v roce 2010 přiznal, že část apanáže z pražských městských společností odvádí do stranické pokladny skrytě přes prostředníky jako sponzorské dary. Když v roce 2014 kandidoval do europarlamentu, Dienstbier jeho nominaci kritizoval,“ uvedl server Novinky.cz.

Zimola uvedl, že Dienstbier pouze „slyší trávu růst“. „Chápu, že ze svého neúspěchu potřebuje obvinit někoho jiného a ještě ho přitom pošpinit, ale plete se,“ říká Zimola. Hejtman dodal, že nemá na koho tlačit. „Odvolání Jiřího Dienstbiera je v kompetenci premiéra, s nímž jsem o tom nehovořil,“ dodal. „Pana premiéra neřídím. Pan ministr mě přeceňuje,“ reagoval na Dienstbierovu poznámku na twitteru Tejc.

@jiridienstbier Pana premiéra neřídím. Pan ministr mě přeceňuje. — Jeronym Tejc (@JTejc) November 10, 2016

Platforma Idealisté.cz, jehož členové podpořili Sobotku po takzvaném lánském puči, vnímají současné jednání předsedy ČSSD jako vyvrcholení dlouhodobé krize v sociálnědemokratickém hnutí. „Kroky, které sledujeme prostřednictvím médií, se zdají být nekoncepční a ohrožují dobré fungování a obraz sociální demokracie,“ napsali Idealisté.cz v prohlášení, které zaslali ČTK. Nynější kroky premiéra prý nechápou. „Velmi nás znepokojuje způsob komunikace, neexistence jasné strategie a nevhodné načasování deklarovaných změn,“ stojí v prohlášení. Obávají se, že ČSSD přestane být svébytnou demokratickou stranou a její volební výsledky začnou připomínat propad kdysi konkurenční ODS.

Sobotku, který bude na březnovém sjezdu obhajovat funkci předsedy, varovali před ztrátou podpory. „Zvláště nyní potřebuje společnost premiéra, který podniká jasné a rozhodné strategické kroky. Jestliže premiér nechce naplňovat vize z období po lánském puči, nemůže počítat s podporou těch, kteří v něj tehdy vložili důvěru,“ konstatoval spolek.

Premiér po neúspěchu v říjnových senátních a krajských volbách oznámil, že chystá vyměnit některé ministry ČSSD. Jména končících členů kabinetu ani jejich nástupce zatím neoznámil. Média nejčastěji skloňují jména ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, ministryně práce Michaely Marksové a právě Dienstbiera. ANO a KDU-ČSL dosud jakékoli výměny svých ministrů odmítají. Kabinet chce Sobotka obměnit do začátku prosince.

Sobotka vyzývá k jednotě Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka vyzval sociální demokracii k jednotě. Hádky a osočování nám ubírají energii, uvedl předseda vlády.



Sobotka sdělil, že ČSSD by nyní měla „kormidlovat na jedné lodi“. „Příští rok nás čeká těžký volební zápas, který určí, zda země půjde cestou oligarchizace, či si udrží demokratické a sociálně odpovědné principy,“ uvedl k nadcházejícím volbám do Sněmovny. ČSSD podle něj proto musí být silná a jednotná. „Hádky a osočování nám jen ubírají energii, kterou nyní ČSSD potřebuje víc než kdy dříve,“ dodal.

