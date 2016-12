Čínská spojka Paroubek: Pracuji na vzniku česko-čínského centra

Kromě současných námluv s ČSSD o návratu do strany pracuje expremiér Jiří Paroubek na jiném svém velkém projektu. Nejpozději příští rok na jaře plánuje v Praze založit zastoupení čínské provincie Če-ťiang, které bude fungovat jako nové centrum česko-čínského obchodu.

„Na konci listopadu jsem přesvědčil zástupce měst a hospodářských komor z této provincie, aby v Česku zřídili své zastoupení,” uvedl Paroubek v rozhovoru pro týdeník Euro. Sám by měl v novém centru působit jako poradce.

Na vzniku nové kanceláře se nejspíš budou podílet i noví Paroubkovi obchodní partneři, vlastníci čínské cestovní kanceláře Wings travel, která už 15 let sídlí v Praze a stará se o čínské turisty v Česku. Tuto cestovní kancelář vedou Sheng Guan a Ying Rong, oba původem z provincie Če-ťiang. Právě na jejich pozvání Paroubek na podzim několikrát odcestoval do Číny vyjednávat o vzniku centra.

„Budu se snažit dávat dohromady české a čínské firmy tam, kde Češi potřebují kapitál a Číňané se zase chtějí dostat k nějakým technologiím nebo dovézt do Číny české zboží,” upřesnil svou roli v centru bývalý předseda vlády.

Čínské firmy z provincie Če-ťiang mají podle něj zájem především o české technologie v oblasti životního prostředí či nanotechnologií. Na oplátku by chtěl expremiér pomoci v expanzi na Dálném východě českým pivovarům.

„Pokud se Plzeňský Prazdroj dostane do českých rukou, bylo by velmi zajímavé založit s čínskými partnery v Číně společný podnik. Takový zájem by mohl mít i Budvar jako národní podnik. Číňané se nezdráhají zaplatit za zahraniční pivo více. Bylo by dobré dostat tam i české sládky,” navrhuje Paroubek s tím, že by chtěl v této oblasti příští rok aktivně vystupovat.

Bývalý premiér také připomíná, že Číňané spotřebují zhruba čtvrtinu světové produkce piva a český vývoz do Číny je přitom jen asi 40 tisíc hektolitrů ročně.

Nové vznikající centrum počítá rovněž s angažováním právníků a ekonomů, kteří by měli kontakt mezi českými a čínskými partnery ulehčit.

