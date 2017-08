Policie kopii spisu k Čapímu hnízdu poslancům nevydá, nechá je ale nahlížet

„Členové mandátového a imunitního výboru však mohou do trestního spisu nahlédnout na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy,“ uvedla Němcová. Výbor dává doporučení Sněmovně, zda má, nebo nemá poslance vydat. Sněmovna o tom bude jednat na schůzi, která začne 5. září.

Policie doručila žádost o vydání předsedy a místopředsedy hnutí ANO 10. srpna. Výbor věc zatím rozjednal. Požádal o celý vyšetřovací spis k Čapímu hnízdu i o informaci o dohledu nad vyšetřováním. Na další jednání, které se uskuteční příští středu, přizval Babiše a Faltýnka. Babiš minulý týden požádal výbor, aby mu poskytl policejní dokumenty s žádostí o jeho vydání k trestnímu stíhání. Až potom se ke kauze vyjádří. Už dříve označil policejní žádost za snahu politického systému zlikvidovat ho a ovlivnit říjnové parlamentní volby. Prohlásil také, že je kauza vylhaná.

V kauze Čapí hnízdo ujel i Pelikán. Přečtěte si komentář

Městské státní zastupitelství minulý týden oznámilo, že proti tomu, aby se Babiš a Faltýnek s policejní žádostí o vydání seznámili, nemá námitky.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Faltýnek v Agrofertu od roku 2001 pracoval v manažerských funkcích. V rozhodné době byl místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která jeden čas farmu ovládala.

Čtěte také: