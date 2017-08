Pelikán neví, proč jej komise předvolala. Žádost o vydání Babiše má dál za manipulaci

„Já jsem nežádal o to sem přijít, mě si sem komise zavolala a já se vám přiznám, že vůbec nevím proč,“ uvedl Pelikán. Předseda komise Martin Plíšek (TOP 09) přitom už minulý týden uvedl, že chce s Pelikánem mluvit právě o ministrově postoji k žádosti o zbavení mlčenlivosti nejvyššího žalobce. Označil to za obstrukci z ministrovy strany. Hnutí ANO se vznikem komise nesouhlasilo.

Pelikán opětovně odmítl Plíškovo obvinění. „Zákon mi říká, že mohu zbavit nejvyššího státního zástupce mlčenlivosti, pokud jsou pro to důležité důvody. Tam (v žádosti) nejsou uvedeny vůbec žádné důvody, proč by to bylo potřeba, a já si je při nejlepší vůli nedokážu domyslet,“ uvedl. Plíšek už dříve uvedl, že žádost byla konzultována s právníky a další svědci na základě téměř stejné žádosti zproštěni mlčenlivosti jinými lidmi byli.

S Pelikánem chce komise podle Plíška probrat ministrův pohled na kontrolní nástroje ve vztahu k neoprávněnému nakládání s vyšetřovacími spisy a opatření.

Komise už dnes vyslechla bývalého šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, který odmítl, že by informace z vyšetřovacích spisů unikaly z útvaru pod jeho vedením. „Já jsem to měl vždycky postavené na lidech, které by ani nenapadlo tu informaci vynést,“ uvedl. Podle něj úniku informací nemohou zabránit žádná kontrolní či technická opatření.

Hlavním důvodem pro zřízení vyšetřovací komise byly uniklé nahrávky s rozhovory bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila s Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá. Předseda ANO nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Ministr spravedlnosti: je to manipulace Pelikán trvá na tom, že žádost o vydání jeho stranického šéfa Andreje Babiše v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo je motivována snahou ovlivnit výsledek říjnových sněmovních voleb. Pelikán v rozhovoru v nejnovějším vydání týdeníku Respekt prohlásil, že policie nemohla mít žádný rozumný důvod, aby žádala o zbavení imunity Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka právě nyní. „Já nepotřebuju žádná další fakta, krom toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami,“ řekl. Jediným možným důvodem podat žádost před volbami podle něj je ovlivnění hlasování. Ministr spravedlnosti dnes řekl, že jeho slova nejsou interpretována „úplně přesně nebo někdy i špatně“. „Já jsem řekl, že pro ten konkrétní krok, žádost o vydání, při znalosti toho, jak funguje trestní řízení, si nedovedu představit jiný důvod než snahu ovlivnit volby a na tom trvám,“ řekl. Práci policie při vyšetřování kauzy hodnotit nechtěl s tím, že není účasten procesu a ani neviděl spis. Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou dotaci. Po několika letech dodržování dotační podmínky se vrátila pod Agrofert.

Dále čtěte: