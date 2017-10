Podnikatelé nebudou mít svůj registr zákonných povinností, zákon odmítl Senát

„Zákon zavádí nerovnost mezi občany z důvodu jejich sociálního postavení,“ uvedla senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (za Zelené). Podle ní by novela přinesla neoprávněnou pozitivní diskriminaci podnikatelů. Poslanec TOP 09 Martin Plíšek za předkladatele přislíbil námitkám do budoucna vyhovět.

Sněmovna chtěla novelou zavést takzvaný Právní elektronický systém (PES), který by umožnil podnikatelům, aby spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek. Registr měla vést Hospodářská komora, podle níž by systém mohl podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně.

Navrhovaný systém by byl podle kritiků duplicitní s projektem, který chystá ministerstvo vnitra. Spor se vedl také o nově zaváděnou povinnost navrhovatele právního předpisu zpracovat strukturovaně do samostatné přílohy přehled povinností, které podnikatelům z navrhované předlohy vyplývají. Příloha se měla objevit i ve Sbírce zákonů.

Zásadním problémem novely je podle senátora a předsedy Strany práv občanů Jana Veleby to, že pokud by povinnost podnikatele nebyla uvedena v samostatné příloze, nebylo by možné uložit sankci za její případné nesplnění, i když by povinnost byla obsažena v textu zákona.

Zásah do dělby moci

Návrh i podle stanoviska vlády zasahuje do jejího ústavního práva vydávat vyhlášky. Novela totiž dává Hospodářské komoře právo předkládat vládě návrhy nařízení, které by měl kabinet povinnost projednat. Návrh také předpokládal, že vláda svým nařízením stanoví strukturu předpisu. „Je to zásah do dělby moci,“ uvedl senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), někdejší ministr bez portfeje a předseda Legislativní rady vlády.

Pod novelou byli podepsáni mimo jiné Andrej Babiš (ANO), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Petr Gazdík (STAN) spolu s předsedy poslaneckých klubů ODS Zbyňkem Stanjurou, KSČM Pavlem Kováčikem a ČSSD Romanem Sklenákem. Vláda se navzdory četným výhradám k novele postavila neutrálně. Sněmovna novelu schválila jen hlasy 47 z 81 přítomných poslanců.

Dále čtěte: