Patová situace kolem CETA vyřešena. Belgické regiony se dohodly

„Je to velmi důležitá dohoda pro podniky, pro hospodářství,“ uvedl Michel podle belgických médií. Kopii dohody jednotlivých belgických regionů o řešení patové situace už vyjednávači poslali Evropské unii, uvedl server RTBF.

„Nakonec jsme našli mezi Belgičany shodu,“ uvedl premiér Valonska Paul Magnette, jehož region dohodu CETA blokoval. „Valonsko je nesmírně šťastné, že naše požadavky byly vyslyšeny,“ dodal.

Nyní s novou dohodou budou muset souhlasit jednotlivé regionální parlamenty, ale přání Belgie na změny musí schválit také zbylé členské země evropské osmadvacítky a Kanada. Na čem se belgické regiony přesně dohodly, zatím ale není jasné. Podle premiéra Michela by se měly regionální parlamenty včetně toho valonského k dohodě vyjádřit „před páteční půlnocí“.

Belgická vláda smlouvu CETA podporuje, nemohla ji však podepsat bez souhlasu všech regionálních parlamentů země.

I am glad for good news from PM @CharlesMichel. Only once all procedures are finalised for EU signing CETA, will I contact PM @JustinTrudeau