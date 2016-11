Rusko lepí rozpočet. Do měsíce chce prodat podíl v Rosněfti

Rusku hrozí, že státní rozpočet skončí za letošní rok ve vyšším deficitu, než plánovaných 3,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V letošním roce počítá ruský rozpočet s příjmy z privatizace ve výši zhruba jednoho bilionu rublů (384 miliard korun). Doposud však stát získal jen 382 miliard rublů z prodeje podílu v producentovi diamantů Alrosa a ropné firmě Bašněfť. Zbytek by měl pocházet z prodeje podílu v Rosněfti, která letos v říjnu koupila podíl 50,1 procenta v Bašněfti.

Ministr hospodářství Alexej Uljukajev uvedl, že výnos z prodeje Rosněfti by měl být minimálně 748,3 miliardy rublů. Podle propočtů agentury Reuters by tak do rozpočtu z prodeje Rosněfti mělo putovat minimálně 711 miliard rublů.

Podle dosavadních plánů má podíl 19,5 procenta koupit sama firma, takže Rusko určitě získá peníze do rozpočtu včas. Rosněfť pak plánuje prodat tento podíl investorům někdy v prvním čtvrtletí příštího roku.

Rosněfť dnes také uvedla, že se dohodla na prodeji podílu 20 procent ve své produkční divizi VČNG za 1,1 miliardy dolarů (27 miliard korun) čínské firmě Beijing Gas. Dohodu musí schválit antimonopolní úřad.

