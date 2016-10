Putin: Rosněfť by mohla podpořit rozpočet nákupem svých akcií

Moskva doufá, že letos prodejem téměř pětinového podílu v Rosněfti získá kolem 700 miliard rublů (zhruba 275 miliard Kč). Peníze mají vládě pomoci pokrýt výpadek v rozpočtových příjmech, za kterým stojí nízké ceny ropy a útlum ruské ekonomiky.

Putin nedávno uvedl, že podíl v největším ruském těžaři ropy by mohl být prodán soukromým investorům. Dnes dodal, že pokud by byl zájem o podíl nízký, mohla by akcie prozatím koupit sama firma Rosněfť a prodat je investorům v pozdější době. „Rozpočet by letos měl nějakým způsobem peníze získat,“ prohlásil.

Putin rovněž uvedl, že nákup akcií firmou Rosněfť by byl pouze dočasným krokem na cestě ke skutečné privatizaci podniku. Zdůraznil, že Rusko nehodlá budovat „státní kapitalismus“. „Půjdeme cestou skutečné privatizace,“ dodal.

Ruská vláda tento měsíc prodala Rosněfti většinový podíl ve středně velké ropné společnosti Bašněfť. Do rozpočtu tak získala téměř 330 miliard rublů (zhruba 129 miliard Kč). Někteří představitelé ruské vlády, včetně vicepremiéra Arkadije Dvorkoviče, nicméně upozorňovali, že převzetí jedné státní společnosti druhou lze jen těžko označovat za skutečnou privatizaci.