Pád Mayové pokračuje. Téměř polovina Britů ji nechce za premiérku

Britské parlamentní volby sice skončily vítězstvím konzervativců, předpokládaná dominance se však nekonala. Vítězná strana dokonce přišla o většinu a při sestavování nové vlády se musí opřít o severoirskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), což vyvolává kritiku a obavy z narušení stále křehkého míru v Severním Irsku. Mayové tak vůbec nevyšla taktika zajistit si před jednáním o brexitu silnou pozici.

Ještě na začátku května to přitom vypadalo na jednoznačnou záležitost. Konzervativci měli v průzkumech sedmnáctiprocentní náskok na labouristy. Nevydařená kampaň ze strany premiérky však jejich vedení postupně snižovala, až se během voleb téměř úplně smazalo. Mayové nevyšla například televizní debata s lídrem labouristů Jeremym Corbynem, po které navíc odmítla diskutovat s lídry ostatních stran, což jí bylo vyčítáno jako zbabělost.

Povolební situace pokračuje v nastoleném trendu. Kdyby se dnes konaly volby, už by je vyhráli labouristé, které by volilo o tři procenta lidí více než konzervativce (44:41). Vyplývá to z průzkumu agentury Survation pro televizní pořad Good Morning Britain.

Do výsledků se projevily bezprostřední kroky Mayové po volbách. Kromě vyjednávání s DUP jde ještě o to, jak se postavila k tragickému požáru v londýnském věžovém bytovém domě, během něhož zemřelo 79 lidí. Nejprve se totiž v televizním rozhovoru vyhýbala otázkám na možnou vládní odpovědnost, na místě požáru pak hovořila jen s bezpečnostními a záchranářskými složkami. Jenom to tak stvrdilo její obraz chladného člověka bez empatie, tím spíš, že její hlavní rival Corbyn hovořil i s obyvateli bytového domu.

Mayová stále zůstává britskou premiérkou a ze své pozice hodlá vyjednávat o vystoupení Británie z Evropské unie. Podle již zmíněného průzkumu by však 45 procent respondentů uvítalo, kdyby na svou pozici rezignovala. Většina dotázaných by navíc preferovala „měkčí“ formu brexitu a také vytvoření koalice, ve které by jednání vedli společně konzervativci a labouristé.

