Odvetné sankce vůči EU prodloužíme do konce roku 2018, říká ruský premiér Medveděv

Ruská vláda chce prodloužit odvetné sankce vůči Evropské unii do konce roku 2018, řekl dnes podle agentury Reuters premiér Dmitrij Medveděv. Stalo se tak den poté, co unie oficiálně prodloužila hospodářské sankce vůči Rusku kvůli ukrajinské krizi. Opatření, která unie svázala s prosazením mírových dohod z Minsku, budou platit nejméně do konce ledna 2018.