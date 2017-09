Odboráři mobilizují síly. Do Prahy se jich na shromáždění sjede 1500

„Přijede asi jeden a půl tisíce kolektivních vyjednávačů ze všech odborových svazů ČMKOS. Cíl je jasný - obzvláště v době, kdy všechny politické strany slibují nárůsty mezd. Zveřejníme, jak se díváme na předvolební sliby a jejich reálnost pro zaměstnance, a také náš požadavek na růst mezd pro rok 2018,“ řekl předseda ČMKOS Josef Středula. České odboráře přijedou podpořit šéfové odborových centrál z Německa, Rakouska a Slovenska i generální tajemník Evropské odborové konfederace.

ČMKOS zastřešuje 29 svazů s asi 300 tisíc členů. Před několika lety centrála zahájila kampaň Konec levné práce. Pro pracovníky ve veřejném sektoru teď žádá růst tarifů od listopadu, a to pro učitele o 15 procent a pro ostatní o deset procent. Pro lékaře a sestry chce deset procent od ledna. Středula řekl, že ambiciózní budou i požadavky na zvýšení výdělků v podnikatelské sféře. Podle odborářů ekonomika roste a podnikům se daří, což by měli ve svých peněženkách pocítit i zaměstnanci. Růstu výdělků nahrává také nízká nezaměstnanost. Zaměstnavatelé se tlaku odborů brání. Poukazují na to, že je nutné zvyšovat mzdy i podle růstu produktivity.

Odboráři z veřejného sektoru vyhlásili stávkovou pohotovost. Žádají růst platů

Podle dřívější zprávy ČMKOS o kolektivním vyjednávání ubývá ve firmách odborových organizací a uzavírá se méně kolektivních smluv, pod ochranou těchto dokumentů je tak méně zaměstnanců. Studie přitom zjistila, že v podnicích s kolektivní dohodou jsou výdělky vyšší než celostátní průměr a pracovní doba je tam kratší. V roce 2015 rozdíl činil průměrně asi 2700 korun měsíčně a jednu hodinu za měsíc.

„V Česku platí, že to, co dohodnou odbory v kolektivní smlouvě, se vztahuje na všechny zaměstnance firmy. Bez těchto smluv by úroveň příjmů českých zaměstnanců byla výrazně nižší,“ uvedla mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.

Letos ve druhém čtvrtletí činil průměrný hrubý výdělek ve státě podle údajů statistiků 29 346 korun. Je to o 7,6 procenta víc než ve stejném období loni, tedy o 2074 korun. Reálně si čeští pracovníci polepšili o 5,3 procenta. Polovina lidí vydělávala víc než 24 896 korun hrubého.

