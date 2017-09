Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

Jednání o zvýšení platů jsou součástí debat o tvorbě státního rozpočtu na příští rok. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v návrhu rozpočtu na příští rok vyčlenil na růst platů v celém veřejném sektoru 12 miliard korun, což na uspokojení požadavků na vyšší platy nestačí. Zvyšovat již schválený padesátimiliardový schodek rozpočtu žádná z koaličních stran nechce. Odboráře vyzvaly ke klidu a dialogu. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by se o platech mělo rozhodnout do konce září.

Koaliční strany se nejdřív chtějí dohodnout na tom, odkud peníze pro učitele vezmou, a poté se chystají rozhodnout o míře zvýšení platů. Další peníze by na ně zřejmě mohly jít z nevyčerpaných rezerv ministerstev a také z peněz, které do rozpočtu proudí díky úspěšnému vývoji ekonomiky. Strany se ale liší v názoru na to, zda mají učitelé dostat přidáno už od listopadu, nebo až od začátku příštího roku.

Nízké platy učitelů kritizují odborníci dlouhodobě. Odbory chtějí docílit zvýšení platů v regionálním školství do roku 2020 na 130 procent průměrné mzdy v Česku, která v letošním druhém čtvrtletí činila 29 346 korun.

Štech se chce s odboráři sejít

Ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) se chce kvůli dnes vyhlášené stávkové pohotovosti setkat s odboráři, jakmile to dovolí jeho zdraví. Uvedl to dnes na twitteru. Po plánovaném lékařském zákroku by se měl vrátit do práce začátkem příštího týdne. Požadavkům odborů Štech rozumí, učitelé si podle něj lepší platy zaslouží. Stávkovou pohotovost považuje za logický důsledek nenaplnění slibů, které vyvolává frustraci i ostřejší reakce.

Odboráři trvají na zvýšení platů učitelů o 15 procent a platů nepedagogických pracovníků o deset procent, a to od listopadu. Dohromady požadují 13 miliard korun navíc. Koalice se v pondělí shodla, že chce učitelům přidat, ale strany se neshodují v tom, od kdy a o kolik. „Věcně jsme s deklarovanými požadavky ve shodě, to říkám opakovaně,“ uvedl Štech, který je v současné době v pracovní neschopnosti.

Stávkovou pohotovost považuje za logický důsledek dění. „Nenaplnění slibů vyvolává pochopitelně frustraci i ostřejší reakce. Učitelé byli trpěliví dlouho a navýšení platů si zaslouží. Věřím, že k němu skutečně dojde. Jde o kvalitu a vzdělání dětí a studentů!“ napsal Štech. S odboráři se chce sejít, jakmile mu to dovolí zdravotní stav. Jeho spolupracovníci jsou s odbory v kontaktu průběžně a ministrovi předávají aktuální informace.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Michal Kučera (TOP 09) nechtěl stávku výrazně komentovat. „Načasování do předvolebního období je možná trochu nešťastné, protože nevím, zda je někdo schopen konat tak, aby se požadavky splnily,“ řekl novinářům ve Sněmovně. Požadavky jsou však podle něj relevantní. Připomněl, že TOP 09 chce učitelům zvýšit platy v horizontu několika let řádově o 30 procent, aby nedostávali méně než „represivní složky“.

Dále čtěte: