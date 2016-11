Nezaměstnanost v EU a eurozóně klesla nejníže od roku 2009

Eurostat zpřesnil původní zářijové údaje směrem dolů o 0,1 procentního bodu. Ve srovnání s loňským říjnem se nezaměstnanost v obou regionech také snížila, a to o 0,8 procentního bodu. Vysoká nezaměstnanost ale zůstává mezi mladými do 25 let. V EU činila 18,4 procenta a v eurozóně dokonce 20,7 procenta.

Přečtěte si, jak je na tom Česko v poslední době ekonomicky:

V celé EU bylo v říjnu bez práce 20,4 milionu lidí, z toho necelých 16 milionů připadalo na eurozónu. Proti září počet nezaměstnaných v EU klesl o 190 tisíc, v eurozóně pak o 178 tisíc.

Z členských zemí EU měla nejnižší míru nezaměstnanosti Česká republika, kde dosáhla 3,8 procenta. Druhé bylo Německo se 4,1 procenta. Naopak nejvyšší byla nezaměstnanost v Řecku a ve Španělsku. Proti loňskému říjnu se nezaměstnanost snížila ve 24 zemích, v Estonsku, Rakousku a Dánsku se zvýšila. Nejvíce klesla v Chorvatsku, Španělsku a na Slovensku.