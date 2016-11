Chudoba v EU ohrožuje už i zaměstnané. Česku se ale vyhýbá

V Evropě se zvyšuje podíl obyvatel ohrožených chudobou navzdory faktu, že mají zaměstnání na plný úvazek. V uplynulém roce stoupl na 7,8 procenta, ukazují data Bertelsmannovy nadace. Za tři roky se ukazatel zvýšil o 0,6 procentního bodu.

Důvodů rostoucího rizika pádu do chudoby i u zaměstnaných osob je vícero. Mezi nimi například zvětšující se skupina špatně odměňovaných pracovních pozic či rozdělení pracovního trhu na „řádné“ a netypické formy zaměstnání.

Kontinent se již podle všeho vymanil z finanční krize a jejích následků. Nezaměstnanost v EU klesla z 10,4 procenta v roce 2014 na 9,6 procenta v minulém roce. Stále je však vyšší než v roce 2008, kdy míra nezaměstnanosti dosahovala 7,1 procenta. Z tohoto pozitivního směru na pracovním trhu však netěží všichni. Chudobou či sociálním vyloučením je ohroženo 118 milionů Evropanů, tedy zhruba každý čtvrtý. Nejohroženější jsou podle studie populace v Řecku, Rumunsku a Bulharsku. Na opačném konci pomyslného žebříčku jsou s velkým náskokem tři skandinávské země, za nimi následuje Česko.

Ohrožení chudobou v EU (čím vyšší číslo, tím nižší riziko) 1. Švédsko 7,51 2. Finsko 7,17 3. Dánsko 7,16 4. Česko 6,85 5. Nizomsko 6,80 6. Rakousko 6,67 7. Německo 6,66 8. Lucembursko 6,57 9. Slovinsko 6,51 10. Francie 6,27 … 22. Maďarsko 4,96 23. Itálie 4,78 24. Španělsko 4,76 25. Bulharsko 4,03 26. Rumunsko 3,91 27. Řecko 3,66

Zdroj: Bertelsmannova nadace

Bertelsmannova nadace používá index, který hodnotí šance obyvatel podílet se na sociální a ekonomické výkonnosti evropských států. Před krizí v roce 2008 dosahoval celkový údaj za EU hodnoty 6,06, před dvěma lety 5,62 a letos 5,75.

Za velmi vážný studie považuje problém rostoucího podílu takzvaných working poor, tedy zaměstnaných lidí ohrožených chudobou. „Rostoucí podíl lidí, které neuživí jejich zaměstnání, podkopává legitimitu našeho hospodářského a společenského uspořádání,“ uvedl předseda nadace Aart de Geus.

Samostatnou kapitolou je pak situace mladých. Zatímco průměr EU u skupiny do 18 let ukazuje ohrožení chudobou a sociálním vyloučením u 27 procent, v Řecku, Itálii, Španělsku a Portugalsku je to v průměru 34 procent. To může mít vliv na politické preference této skupiny, varuje de Geus.

