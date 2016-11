Nejvyšší soud: Omluva za Peroutku by Hradu způsobila závažnou újmu

Podle advokáta Peroutkovy vnučky Terezie Kaslové Františka Vyskočila rozhodně neexistoval důvod, aby Nejvyšší soud odložil vykonatelnost rozsudků. „České republice žádná závažná újma neplyne. Závažná újma nemůže vzniknout někomu, kdo se omluví za to, že nemluvil pravdu. A ukládané pokuty jsou pouze důsledkem toho, že někdo nesplní pravomocný rozsudek soudu,“ uvedl Vyskočil.

K podobnému kroku se podle něj přistupuje v případě, kdy by někomu exekuce zničila život, například by mu rozvrátila rodinu. „Domnívám se, že v případě bohaté České republiky, tím, že se omluví za lež, takové následky určitě nehrozí,“ míní advokát Kaslové.

Soudce Pavel Pavlík si podle ČRo při vysvětlení vystačil s jediným odstavcem. „Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu hrozila žalované (Kanceláři prezidenta republiky), s ohledem na charakter uložené povinnosti, závažná újma, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se vykonatelnost dotčeného rozhodnutí odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovanou,“ zní klíčová pasáž usnesení.

Peroutkově vnučce přiznaly soudy nárok na omluvu za to, že Zeman označil jejího děda za autora článku „Hitler je gentleman“. Hrad se v dané lhůtě od právní moci rozsudku Městského soudu v Praze neomluvil, a Kaslová proto podala návrh na exekuci. Hrad podal návrh na odložení omluvy, a NS mu vyhověl. Nehrozí mu ani obstavení účtů kvůli exekuci.

Jestliže by Nejvyšší soud vrátil případ nižším instancím k novému projednání, omluva by už byla nevratně vyřčena. Pravomocný rozsudek totiž nařizuje Hradu omluvit se osobním dopisem Peroutkově vnučce a také zveřejnit omluvu po 30 dnů na webových stránkách. Závažnou újmou je podle Nejvyššího soudu i pokuta 100 tisíc korun za nerespektování rozsudku, kterou prezidentské kanceláři uložil exekutor.

Nejvyšší soud k obsahu usnesení odmítl cokoliv říct, jeho mluvčí Petr Tomíček to odůvodnil tím, že o rozhodovací činnosti neinformuje ani ji nekomentuje. Blíže se nevyjádřil ani mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Bez odpovědi tak podle ČRo zůstal dotaz, zda by pro kancelář prezidenta letos hospodařící s rozpočtem 460 milionů korun představovala stotisícová pokuta závažnou újmu.

