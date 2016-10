Hrad dostal kvůli kauze Peroutka stotisícovou pokutu

Peroutkově vnučce Terezii Kaslové přiznaly soudy nárok na omluvu za to, že Zeman označil jejího děda za autora článku „Hitler je gentleman“ a výroku „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Hrad se však ve stanovené sedmidenní lhůtě od právní moci rozsudku pražského městského soudu neomluvil, a Kaslová proto na prezidentskou kancelář podala návrh na exekuci formou ukládání pokut.

„Soudní exekutor pověřený Obvodním soudem pro Prahu 1 vydal dnešního dne exekuční příkaz ke splnění povinnosti,“ uvedl Vyskočil. Uložená pokuta má prezidentskou kancelář donutit k omluvě, třídenní lhůta začne plynout od úterka. Hrad by mohl dostávat pokuty opakovaně, dokud by verdiktu nevyhověl. Vyskočil ale už dříve uvedl, že Kaslová podá návrh jen jednou.

Z rozpočtu Kanceláře

„V tuto chvíli posuzují legislativci Kanceláře prezidenta republiky právní stav. Jiné sdělení k věci nemám,“ napsal v textové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Ředitel odboru legislativy a práva Václav Pelikán už dříve webu Českého rozhlasu potvrdil, že pokud bude pokuta nařízena, uhradí ji Kancelář prezidenta republiky ze svého rozpočtu.

Hrad se má omluvit jednak osobním dopisem zaslaným Kaslové, jednak vyvěšením omluvy na svém webu po dobu 30 dnů. Exekutor podle Vyskočila ve svém příkazu uvedl, že nelze odhlédnout od toho, že tím, kdo zasáhl do osobnostní sféry žalobkyně, byl stát - tedy ten, kdo této sféře sám přiznává ochranu. Právě stát by měl přitom vytvářet podmínky pro to, aby do osobnostní sféry zasahováno nebylo. Podle exekutora „je s podivem“, že stát nerespektuje povinnost uloženou soudem.

Nejsnazším způsobem obstavení účtu je sdělení příslušné bance, že nesmí nakládat s uloženými penězi do výše obstavené částky. Organizačním složkám státu vede účty Česká národní banka. Stejně jako ostatní bankovní instituce se musí exekučním příkazem řídit.

Pokračování u NS

Existenci článku „Hitler je gentleman“ se Hradu nepodařilo doložit, podle historiků jej Peroutka nenapsal. Zeman i nadále trvá na tom, že text četl, a že se proto těžko může omlouvat za to, že článek neexistuje. Peroutkovi přisoudil také výrok „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“, jehož autorem je ve skutečnosti novinář Jan Stránský. Za tuto chybu ale soud omluvu nenařídil, stejně jako za úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením.

Za prezidentovy výroky se má podle rozsudku omluvit Česká republika prostřednictvím prezidentské kanceláře, nikoli Zeman, který výroky vyřkl při výkonu funkce, a ne jako soukromá osoba. I uloženou pokutu má proto zaplatit stát. „Klíčové je pravomocné rozhodnutí soudu, podle kterého se musí omluvit prezidentská kancelář,“ potvrdil ústavní právník Jan Kudrna.

Kauzou Peroutka se bude zabývat ještě Nejvyšší soud, protože jak Kaslová, tak i prezidentská kancelář podaly dovolání. Hrad zdůvodnil krok tím, že přenesení odpovědnosti z prezidenta na ČR by mohlo být precedentem a proti Česku by mohla směřovat řada žalob. Kaslová se zase chce domoci omluvy ve větším rozsahu. Hrad žádal o odklad omluvy, dovolání ale odkladný účinek nemá.

