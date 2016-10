Nejvíc klientů přibude pojišťovně ministerstva vnitra

Nejvíc pojištěnců přibude od ledna Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (ZPMV), a to 8682. Přírůstek zaznamená také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ). Ostatním pojišťovnám klienti ubudou, nejvíce pak Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), a to 5619. Vyplývá to z předběžných dat pojišťoven o zářijovém přestupním termínu.