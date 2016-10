Babiš odborářům: Placené volno na nemoc nemá přikazovat stát

Už dříve Středula řekl, že firmy na zrušení takzvané karenční doby již vydělaly 20 miliard korun, takže zdroje mají. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborářů se neshodli na zrušení karenční doby na schůzce tripartity v polovině září.

Babiš podle Středuly odborářům dnes také řekl, že vidí prostor pro další růst platů, zvlášť v některých profesích. Jak vysoký by měl být růst mezd pro rok 2018, se bude odvíjet od hospodářských výsledků, uvedl Středula s tím, že na přesné vyčíslení požadavků je brzo. Pokud bude ekonomika v podobné kondici jako letos, mohl by růst dosáhnout pěti procent, dodal. Ministr financí ale uvedl, že růst už by neměl být plošný, posílit by podle něj mělo například odměňování zaměstnanců finanční správy, která spadá pod jeho úřad.

Babiš se s odboráři sešel na ministerstvu financí poprvé, podle Středuly budou takováto jednání pokračovat. Debata se mimo jiné týkala změn v daních, zdravotnictví a celní správy.

Sněmovnou počátkem září neprošla novela zákoníku práce, podle které měli zaměstnanci dostávat náhradu mzdy v prvních třech dnech nemoci. Zaměstnavatelé to odmítají. Důvodem jejich stanoviska je očekávaný růst dočasné pracovní neschopnosti, zvýšení přesčasové práce zaměstnanců na udržení výrobní kapacity a zvýšení celkových nákladů firem, které by podle nich stálo až pět miliard korun.

Podle Svazu průmyslu nejsou dosud rovněž vytvořeny podmínky, které by zabránily zneužívání čerpání náhrady mzdy z důvodu pracovní neschopnosti, například elektronické neschopenky. Zaměstnavatelé jsou ale ochotni jednat o opatřeních na zvýšení nemocenské, respektive o kompenzaci ztráty příjmu při delší pracovní neschopnosti.

