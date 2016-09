Volby v USA: Clintonová je zpátky, Trump uznal Obamův původ

V doprovodu písně „I Feel Good“ od zpěváka Jamese Browna vystoupila ve čtvrtek Hillary Clintonová na pódium v Greensboro v Severní Karolíně, aby po třídenní pauze znovu nastartovala svou prezidentskou kampaň. Za nedobrovolným přerušením stál zápal plic, jenž se naplno projevil v neděli v New Yorku, kde se kandidátka Demokratické strany účastnila akce připomínající patnácté výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum.

„Cítím se skvěle,“ sdělila osmašedesátiletá Clintonová s tím, že přestože „sedět doma je to poslední, co by chtěla necelé dva měsíce před volbami dělat,“ třídenní pauza jí alespoň poskytla čas ohlédnout se za dosavadní kampaní. Na pochyby, jež vznesl protikandidát Donald Trump ohledně její zdravotní způsobilosti k prezidentskému úřadu, odpověděla ve středu zveřejněním lékařské zprávy. Její doktorka Lisa Bardacková ve zprávě uvádí, že u Clintonové se během kampaně vyvinul lehký zápal plic. Po nevolnosti způsobené kombinací onemocnění s dehydratací a přehřátím organismu na nedělní pietní akci tak dostala doporučení zůstat doma a odpočívat. V závěru pak stojí, že „léčba antibiotiky probíhá dobře, Clintonová zůstává jinak zdravá a je v dobré formě k tomu, aby vykonávala funkci prezidentky Spojených států.“

„Lidé jako já mají štěstí,“ neváhala Clintonová využít své krátké indispozice k upozornění na fakt, že ne každý Američan si může dovolit pár dní volna. Stočila tak řeč na jeden z hlavních bodů svého programu, jímž je zajištění dostupné zdravotní péče pro všechny.

V projevu se zároveň zavázala, že prezidentskou kampaň, jež pomalu vstupuje do své finální fáze, hodlá zakončit podobným způsobem, jakým zahájila svou politickou kariéru, a sice důrazem na děti a rodinu. Se zjevnou narážkou na vystupování svého oponenta pak prohlásila, že kampaň hodlá uzavřít tím, že nabídne Američanům „něco, pro co volit, nikoli proti čemu volit,“ všiml si Anthony Zurcher z BBC.

V reakci na zveřejnění lékařské zprávy o zdravotním stavu Clintonové učinil včera totéž i její protivník Donald Trump. Podle dokumentu je ve výborném stavu, a rovněž je tak schopný vykonávat prezidentský úřad, doplňuje stanice CNBC.

Významný obrat se ve čtvrtek odehrál také v táboře republikánů. Donald Trump v minulosti opakovaně zpochybňoval pravost rodného listu současného prezidenta Barracka Obamy. Oficiální údaj, že se Obama narodil na Havajských ostrovech, označoval za lež a podvrh, a tvrdil, že skutečným rodištěm prezidenta je Keňa. Odvolával se přitom na „extrémně důvěryhodný zdroj“, jenž mu tuto skutečnost sdělil po telefonu. Zdánlivá malichernost měla přitom velký význam. Podle americké ústavy se prezidentem země nemůže stát člověk, jenž se nenarodil na území Spojených států.

An 'extremely credible source' has called my office and told me that @BarackObama's birth certificate is a fraud.