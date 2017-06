Putinův státní kapitalismus: navrch huj, uvnitř dotace

Ruská ekonomika se sice nadechuje k růstu, tento rok by měla přidat okolo 1,7 procenta, ale většina ruského hospodářství je navázána na státní podporu. Ruská vládnoucí garnitura se chlubí některými úspěchy, jako je export jaderné technologie do Indie nebo stavba nového civilního letadla, jenž má konkurovat Airbusu i Boeingu. Ale firmy by bez státních peněz a zakázek v mezinárodní konkurenci jen těžko obstály.