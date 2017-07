Nástup eGovernmentu. Od příštího července bude s úřady možné komunikovat přes internet

Portál občana by měl umožnit lidem vyřídit si po internetu záležitosti, kvůli kterým nyní musí na úřad. Zpřístupní se například výpisy z rejstříků, které jsou nyní elektronicky dostupné pouze přes datové schránky. „Je to výpis z bodového rejstříku řidiče, výpis z rejstříku trestů a podobně. Výpisy jsou dnes pro ty, kteří mají datovou schránku, zdarma. Pokud nemáte datovou schránku, musíte navštívit CzechPoint, kde vám udělají výpis, ale stojí to sto korun. Takže se snažíme i šetřit peníze občanům,“ řekl ředitel odboru eGovernmentu na ministerstvu Roman Vrba.

Přes portál by mělo být možné získat i výpis ze zdravotní dokumentace zdravotních pojišťoven nebo získat přístup do portálu ministerstva financí. Obce také budou moci na portálu nabízet vlastní služby, v budoucnu by tak mělo být možné i platit správní poplatky například za odvoz odpadu. Portál také bude upozorňovat na konec platnosti dokladů.

Pro přístup do portálu budou nutné nové občanské průkazy s čipem. Přihlásit se bude možné prostřednictvím čtečky, která se připojuje k počítači. Náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal uvedl, že nyní se cena čteček pohybuje mezi 100 a 200 korunami, s jejich větším rozšířením očekává pokles ceny.

Nové občanské průkazy se začnou vydávat od července 2018. Nyní vydávané čipové průkazy k přihlášení do portálu použít nepůjde, protože využívají jinou technologii čipu, upozornil Strouhal. Vyměnit současný čipový občanský průkaz za nový bude možné zdarma. Výměna běžného průkazu, jehož platnost dosud neskončila, za nový čipový bude stát 200 korun.

Strouhal také uvedl, že i když budou mít čipy všechny nové občanské průkazy, využívání elektronických služeb nebude povinné. Lidé, kteří o ně budou mít zájem, si budou muset tuto možnost aktivovat na úřadu při převzetí průkazu a zároveň si zadat bezpečnostní kódy. Pokud se někdo dodatečně rozhodne pro využívání elektronických služeb, bude možné je aktivovat na úřadu i během doby platnosti průkazu.

