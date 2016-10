Na volby v příštím roce počítá rozpočet s částkou 1,9 miliardy

Volby a příspěvky státu politickým stranám by si měly v příštím roce vyžádat ze státního rozpočtu 1,9 miliardy korun. Je to o téměř 800 milionů korun víc, než předpokládá letošní státní rozpočet. Politické strany by si měly rozdělit asi 1,2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Voliče i strany čekají v příštím roce volby do Poslanecké sněmovny.