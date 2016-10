Váňa je ikona a důstojný soupeř, říká staronový senátor za Karlovarsko Horník

Pokud by jako předseda senátního klubu STAN senátorské křeslo neobhájil, tak by zvažoval, jestli má ještě smysl být v předsednictvu a celostátním výboru hnutí a jestli má co říct. „Takže mi to naštěstí potvrdilo, že v těch funkcích mám oprávnění být,“ uvedl.

Osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa (za ANO) byl podle Horníka silným a důstojným soupeřem. Křeslo senátora se podle Horníka potřetí obhajuje velmi těžko. I přesto v druhém kole senátních voleb Horník nad slavným žokejem vyhrál se ziskem 66,17 procent hlasů.

Na Karlovarsku dorazilo k urnám 14,00 procenta voličů. V minulých senátních volbách přišlo ve druhém kole volit 15,73 procenta lidí.Velmi nízká účast je ve volbách dána tím, že politika je zdiskreditovaná, řekl Horník. Stranám chybí samočisticí mechanismus. Volič je podle něho znechucen a říká si, že nemá smysl chodit k urnám, když si to stejně politici udělají tak, jak chtějí. Dalo by se to vyřešit dvěma věcmi, soudí Horník. Vedení Senátu i celá horní komora by se měly chovat jinak, neměly by plnit příkazy stranických sekretariátů. Dále by se měly zavést elektronické volby. Tím bychom lidi k „urnám“ dostali, řekl.

Velké strany se nepoučily

Vlít lidem novou krev do žil je podle Horníka hrozně těžké. ANO toho využilo, ale „nemá moc co nabídnout“. „Když sleduji výkony některých politiků, tak to byl velmi rychlý výtah k moci, ale to neznamená, že to mají všichni v hlavě srovnané a vědí, o čem politika je,“ uvedl.

Velké strany se podle Horníka pořád nepoučily, což je vidět i z prvních reakcí na to, jak bude Senát vypadat, jaké bude mít vedení a kdo bude v jakých výborech. „Před čtyřmi lety jsem ČSSD, když byla úplně nahoře, vysvětloval, že dělají stejné chyby, jako dělala ODS, že to začínají válcovat silou hlasů. Během čtyř let to volič pozná, a ty strany padají a diví se. A pak toho využije někdo jako (předseda ANO) Andrej Babiš,“ uvedl. V jeho případě je to ale standardní byznys, což se Horníkovi nelíbí.

Pravděpodobné rozložení budoucích sil v senátu na základě letošních voleb (Foto: ČTK)

