Vítězem senátních voleb jsou lidovci. Pro ČSSD a ANO jsou prohrou

Nynější zisk dvou mandátů v Senátu je pro ČSSD třetí nejhorší výsledek od roku 1996, kdy se do horní parlamentní komory volilo poprvé. I přesto však nadále zůstane nejsilnější senátní frakcí.

I když obhájila jen dva z deseti mandátů, v jednaosmdesátičlenné horní komoře bude mít 25 senátorů. Druhým nejsilnějším klubem se stane frakce KDU-ČSL a nezávislí. Obhajovala tři mandáty z 11 a bude mít nejméně 15 senátorů. K nim by mohly přibýt ještě hlasy Ladislava Kose a Petra Orla, které podporovala společně se Stranou zelených. Ti by ale také mohli pomoci zeleným k vlastnímu pětičlennému klubu.

Výsledky druhého kola senátních voleb

Foto: ČTK

Minimálně desítku senátorů by měl mít klub Starostů spolu s TOP 09, z jehož dosavadních šesti členů mandát úspěšně obhajoval jen jeho předseda Jan Horník. Až o pět členů přijde senátorský klub ODS, který by měl mít nejméně devět senátorů. Jednu z těchto dvou frakcí by ale mohl posílit šéf moravskoslezských hasičů Zdeněk Nytra, který kandidoval s podporou ODS a TOP 09. Ve starostovském klubu by mohl zakotvit také tvůrce večerníčků Václav Chaloupek (Občané patrioti) s ohledem na podporu STAN.

ANO mělo ve hře 14 finalistů, na zvolení ale dosáhli jen tři. Nově by tak jeho klub měl mít v horní komoře osm členů společně se znovuzvolenou Alenou Dernerovou (za Severočechy.cz). Zánik naopak hrozí klubu Strany práv občanů a komunistů, který by měl mít přes znovuzvolení exkomunisty Jaroslava Doubravy (Severočeši.cz) pouze čtyři členy. Jeho existenci by mohl zachránit Jiří Ciencala, někdejší ministr průmyslu ve vládě Jiřího Rusnoka a poradce prezidenta Miloše Zemana, který se prosadil na Frýdeckomístecku za hnutí Občané spolu-nezávislí.

Přehled sedmadvaceti nově zvolených senátorů (Foto: ČTK)

V Senátu naopak končí jeho místopředseda Zdeněk Škromach (ČSSD) nebo někdejší jihomoravský hejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL). Mandát nezískali ani ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD), žokej Josef Váňa (za ANO), hokejista Jiří Šlégr (za ČSSD), exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) nebo filozof Václav Bělohradský (za ČSSD a SZ).

Prosadili se naopak místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (za Nestraníky) z klubu KDU-ČSL, místopředseda ODS Miloš Vystrčil, předseda lidoveckých senátorů Petr Šilar.

Pravděpodobné rozložení budoucích sil v senátu na základě letošních voleb (Foto: ČTK)

