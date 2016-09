Středočeský kraj vyzval Prahu k pozdržení parkovacích zón

Zastupitelé pověřili Peteru jednáním s hlavním městem, dotčenými obcemi, Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Úřadem vlády o majetkoprávním vypořádání pro výstavbu parkovišť. Středočeské zastupitelstvo také odmítlo záměr Prahy omezit tranzitní kamionovou dopravu na území metropole v souvislosti s nedokončeným silničním okruhem a požaduje, aby hlavní město od těchto plánů upustilo.

Srpnové rozšíření zón placeného stání v Praze 5 a 6 komplikuje parkování Středočechům, kteří do metropole dojíždějí do zaměstnání. Kraj už před měsícem vyzval Prahu, aby zóny nezaváděla. Vedení města to tehdy odmítlo s odkazem na radnice, které si zóny přejí. „Do platnosti zón již zasahovat nemohu, nicméně je v kompetenci každé městské části možnost zneplatnit své zóny. Zóny jsou určeny pro obyvatele městských částí, nikoli pro komfort dojíždějících,“ řekl tehdy náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). K dnešní výzvě se vyjadřovat nechtěl.

Skandální neúčast

Předseda opoziční ODS Jan Skopeček novinářům řekl, že hejtman Petera je v otázce zón, ale i výstavby chybějící části Pražského okruhu a záměru Prahy zakázat vjezd kamionům do města málo aktivní a pouze reaguje na magistrátní politiku. Petera to odmítl. Pokládá ale za skandální, že mu nebylo umožněno účastnit se nedávného jednání pražské rady o těchto záležitostech. „Vidím to jako selhání a věřím tomu, že už se to nebude opakovat,“ řekl na adresu pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO).

Podle Petery se už do věci vložil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), s nímž se hejtman sejde v pátek. „Jednat bychom chtěli především o zjednodušení procesu majetkoprávního vypořádání pozemků, které nejčastěji vlastní České dráhy a SŽDC,“ uvedl hejtman.

Investory města a obce

Řešení situace vidí v rozšiřování parkovacích ploch poblíž železničních stanic. Pro tyto projekty je vyčleněna více než miliarda korun v programu integrovaných teritoriálních investic (ITI) v rámci pražské metropolitní oblasti. „Investorem těchto parkovišť budou místní samosprávy, tedy města a obce. Středočeský kraj již připravuje v rámci tohoto programu více než 3800 parkovacích míst a první výzvy by měly být vyhlášeny už v listopadu tohoto roku,“ dodal hejtman.

Petera dnes podle Skopečka získal mandát celého zastupitelstva k tomu, aby s vedením Prahy mohl jednat důrazněji a lépe hájit zájmy lidí z regionu. Pokud Praha svůj postoj nezmění, mohlo by se podle Skopečka začít uvažovat o přemístění krajského úřadu mimo území metropole.

Praha má asi dvě desítky záchytných parkovišť P+R s celkovou kapacitou přes tři tisíce stání. Nejvytíženější parkoviště jsou na metru C, třeba na Chodově nebo v Letňanech. Nejméně používané je to v Běchovicích.

