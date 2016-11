Moskva možná zkusí ovlivnit volby, varuje německá kontrarozvědka

Rusko by se mohlo pokusit zasáhnout do parlamentních voleb, které se budou příští rok na podzim konat v Německu. Tvrdí to šéf německé civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen. Berlín tak vůči Moskvě vyjádřil stejné podezření jako nedávno Washington, poznamenala dnes agentura Reuters.