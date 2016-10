Mladí Afričané mají podle Angely Merkelové o Evropě mylné představy

„Vydají se na životu nebezpečnou cestu, aniž vědí, co mají očekávat nebo zda vůbec budou moct zůstat,“ řekla kancléřka o mladých Afričanech, kteří přicházejí do Evropy přes Středozemní moře. Podle agentury DPA zároveň varovala, že přicházejí do Evropy se zcela falešnými představami.

Migrace z afrických zemí přes Středozemní moře je pro Evropu podobně palčivým problémem, jako byla uprchlická vlna ze Sýrie. Tu se podařilo zmírnit díky dohodě mezi EU a Tureckem. Podobnou dohodu chtějí někteří evropští politici uzavřít s Libyí, která je tranzitní zemí na severu Afriky. Kvůli vleklé občanské válce se však Libye zmítá v politické nestabilitě, a EU nemá s kým by dohodu uzavřela. Merkelová během návštěvy v Etiopii uvedla, že podporuje úsilí ustavit v Libyi stabilní vládu.

Přečtěte si, jak je to s černou ekonomikou a migranty:



Byznys s pašováním migrantů roste. Za půl roku 7 tisíc nových podezřelých





Německá kancléřka také vyzvala k zastavení terorismu a pašeráckých gangů, které organizují nebezpečné cesty přes Středozemí k břehům Evropy. Při otevření nové budovy regionální organizace Africké unie Merkelová prohlásila, že v boji proti terorismu by africké státy měly spolupracovat.

Merkelová přijela do Etiopie v době, kdy v zemi platí výjimečný stav kvůli násilným protestům, které se odehrály v posledních dnech. Premiér Hailemariam Desalegn v neděli řekl, že protesty ohrožují jednotu národa. Kancléřka po schůzce s ním uvedla, že vláda by měla dbát o pluralitu ve společnosti. „V demokracii musí být opozice, která má svou váhu,“ řekla. I velmi ostrá diskuse je podle ní lepší než násilí.

Z migrační krize čtěte více:

Merkelová: Uzavření balkánské trasy migrační krizi nevyřešilo

Maďaři jasně odmítli kvóty, hlasování je ale kvůli nízké účasti neplatné

Další Sorosova investice? 12 miliard do uprchlíků