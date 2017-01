Mezi syrským režimem a povstalci platí příměří, přesto došlo ke střetům

Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) příměří porušili povstalci v západosyrské provincii Hamá a obsadili část území, kterou měla před tím pod kontrolou vládní vojska. Podle mluvčího povstalecké skupiny Džajš al-Nasr Muhammada Rašída vládní vojska naopak klid zbraní porušila ostřelováním území kolem dvou vesnic v jižní části provincie Idlib, která s provincií Hamá sousedí.

Střelba byla krátce po půlnoci místního času slyšet také v jihosyrských provinciích Dará a Kunajtra, uvedla SOHR, která sídlí v Londýně, situaci v Sýrii ale monitoruje pomocí sítě místních aktivistů.

Součástí příměří nejsou teroristické organizace, jako jsou Islámský stát (IS) či Fronta dobytí Sýrie (dříve známá jako An-Nusra), ani milice syrských Kurdů YPG. Ujednání se syrskou vládou ale podpořily největší opoziční skupiny.

Krátce před začátkem klidu zbraní zahynulo podle aktivistů ze SOHR při náletech a ostřelování předměstí Damašku nejméně 22 lidí. Mezi mrtvými je údajně přinejmenším 14 dětí.

Válka v Sýrii zuří již téměř šest let. Podle posledních údajů si vyžádala více než 300 tisíc obětí. Zatímco Moskva podporuje režim v Damašku, Ankara stojí na straně převážně sunnitských protivládních povstalců. Pokud příměří vydrží, svolalo by Rusko rádo už na leden do kazašské Astany mírové rozhovory.

Klid zbraní budou podle ruského prezidenta Vladimira Putina provázet mírové rozhovory mezi vládou prezidenta Asada a opozicí. Obě strany konfliktu se rovněž setkají u jednacího stolu během rozhovorů, které se uskuteční v kazašské metropoli Astaně. Kdy se tato jednání uskuteční, Putin neuvedl.

