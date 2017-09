Macron v OSN odsoudil etnické čistky v Barmě. Navrhuje kontaktní skupiny

V rámci úsilí o dosažení míru v Sýrii rozvrácené válkou navrhl vytvoření nové kontaktní skupiny, kde by byly zastoupeny mocnosti a znesvářené bojující strany. Ohledně Barmy řekl, že vojenské akce proti menšinovým Rohingům musejí ihned přestat, a slíbil mobilizovat kvůli násilí v této zemi Radu bezpečnosti OSN.

Ve svém prvním projevu ve všeobecné rozpravě na Valném shromáždění v newyorském sídle světové organizace Macron odsoudil „etnické čistky“ v Barmě. „Vojenské operace musejí skončit, musí být zajištěna humanitární pomoc a tváří v tvář etnickým čistkám musí být obnoveno právo,“ řekl.

Ohledně nové kontaktní skupiny pro Sýrii Macron řekl, že má oživit „dynamiku“ vedoucí k politickému řešení konfliktu. Diplomatická jednání v kazašské metropoli Astaně, která iniciovalo Rusko a kterých se účastní Írán a Turecko, podle Macrona nestačí. Kontaktní skupina má podle něho zahrnovat pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN a „zúčastněné strany“ v konfliktu.

Kritika Trumpa

Macron v projevu také vytkl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi jeho kritiku mezinárodní dohody s Íránem, která zastavila vývoj íránského jaderného programu. Odsuzování této dohody, kterou Trump považuje za zástěrku pro íránské jaderné ambice, označil šéf francouzského státu za vážnou chybu. „Náš závazek k nešíření zbraní vyústil v silnou a pevnou dohodu, která zajistí, že Írán si nebude pořizovat jaderné zbraně. Odsuzovat ji dnes, aniž by se navrhlo něco jiného, by bylo těžkou chybou, nerespektovat ji by bylo nezodpovědné, protože je to užitečná dohoda,“ řekl Macron. Připustil ale možnost dalšího vyjednávání, které by prodloužilo platnost dohody za rok 2025.

Macron se také vyjádřil ke klimatické dohodě z Paříže z roku 2015, ze které se Trump rozhodl vystoupit. Francouzský prezident řekl, že její podmínky nebudou podrobeny novému vyjednávání. Dodal, že pro návrat USA nicméně „dveře zůstávají stále otevřené“. Země, které se zavázaly dohodu respektovat, budou podle Macrona pokračovat v naplňování svých závazků. Francie prý do roku 2020 vynaloží pět miliard dolarů (130 miliard korun) na boj proti klimatickým změnám.

Přečtěte si, o čem v OSN mluvili Trump a Zeman: