Litva snižuje závislost na Gazpromu. Zemní plyn bude nakupovat z USA

Plyn dodá americká společnost Cheniere Energy a surovina by měla pocházet z USA, řekl agentuře Reuters mluvčí LDT. „Bude to poprvé, co Litva dostane plyn ze Spojených států,“ dodal mluvčí.

Nákup plynu z USA je pro Litvu součástí snah o rozšíření zdrojů dodávek plynu a snížení závislosti na ruském plynárenském koncernu Gazprom. Litva terminálem na LNG v Klajpedě v roce 2014 prolomila monopol Gazpromu na dodávky plynu do Pobaltí a nyní si jeho prostřednictvím zajišťuje zhruba polovinu domácí spotřeby této suroviny.

Přečtěte si, jak si Kreml plynem zjednává loajalitu Západu:

Počátkem měsíce dorazil do terminálu u polského přístavu Świnoujście první tanker s LNG ze Spojených států. Byla to první dodávka amerického plynu z břidlicových ložisek do oblasti východní a severní Evropy. Polsko doufá, že červencová návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v zemi otevře dveře dalším podobným kontraktům.

Spojené státy se ke konci loňského roku staly díky prudkému růstu vývozu LNG poprvé po téměř 60 letech čistým vývozcem zemního plynu. Podle odhadu ministerstva energetiky USA bude země do konce desetiletí třetím největším producentem zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě za Austrálií a Katarem. Ještě v minulém desetiletí se čekalo, že Spojené státy se stanou velkým dovozcem LNG.

Dále čtěte: