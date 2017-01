Nová cesta pro plyn do Evropy: Francie otevřela LNG terminál

Nový terminál ve městě Dunkerque je schopen přečerpat 13 miliard metrů krychlových plynu ročně. Tento objem představuje asi 20 procent roční poptávky po plynu ve Francii a Belgii.

Minulý týden byly ukončeny testy bezpečnosti instalovaných technologií. Neproběhly právě hladce, když před pár měsíci došlo při testování přečerpávaní plynu k rozsáhlému požáru. Problémy však byly odstraněny.

Projekt spolufinancovaly tři společnosti. Největším akcionářem je polostátní Électricité de France, která vlastní 65procentní podíl v terminálu. Zbylý balík akcií drží společnosti Fluxys a Total.

Pro Francii jde už o čtvrtý LNG terminál. Dva provozuje na atlantickém pobřeží u přístavů Dunkerque a Montoire de Bretagne, další dva na pobřeží Středozemního moře ve Fos sur Mer a Fos Tonkin.

Terminály na zkapalněný plyn pomáhají diverzifikaci dodávek. Při nestabilní situaci kolem ruského plynu evropské státy stále více využívají dodávky LNG ze vzdálených zemí.

K České republice je nejblíž LNG terminál v polském Svinoústí, který dokáže přečerpat asi 5 miliard metrů krychlových ročně. Připlouvají do něj lodě s plynem třeba z Íránu, Kataru či Saúdské Arábie. Po přečerpání zkapalněného plynu může být surovina přepravována potrubím do vnitrozemí. Právě to je jedním z důvodů, proč česká vláda prosazuje plynovodní propojení s Polskem.

