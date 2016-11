Trasa Eugalu je narýsována. Do Česka má přivádět plyn z Nord Stream 2

Plánovaný nový plynovod Eugal by ze severoněmeckého Lubminu, kde zatím ústí podmořský Nord Stream 1 (a předpokládá se zde i vyústění Nord Streamu 2), měl vést skrz Meklenbursko-Přední Pomořansko, Braniborsko a Sasko k českým hranicím.

Předpokládaná délka energovodu je 485 kilometrů. Na jeho začátku v Lubminu má navíc vyrůst nový terminál, uvedli v pondělí zástupci konsorcia Gascade, které stojí za záměrem stavby Eugalu.

Plán konsorcia Gascade, které tvoří německý koncern BASF a ruský plynárenský monopol Gazprom, je závislý na tom, zda se bude realizovat Nord Stream 2. Ten má na dně Baltského moře kopírovat Nord Stream 1. Pokud bude záměr podmořského plynovodu schválen, mělo by v polovině příštího roku dojít k vypořádání připomínek veřejnosti a k definitivnímu stvrzení trasy Eugalu. Podle aktuálního plánu Gascade by trasa byla ve velké míře paralelní s trasou existujícího plynovodu Opal.

Nord Stream 1 a 2

Na novém projektu Nord Stream 2 se Gazprom dohodl s německými společnostmi Uniper SE a BASF/Wintershall, rakouskou OMV, francouzskou ENGIE a britsko-nizozemskou Royal Dutch Shell v červnu 2015. Dvě nové větve plynovodu by měly mít kapacitu 55 miliard krychlových metrů ročně, tedy stejnou jako dvě dosavadní potrubí.

Výstavba nové větve potrubí mezi Ruskem a Německem by měla začít v roce 2018, projekt za 11,2 miliardy eur by měl být hotov po roce 2020. Potrubí by mělo být dlouhé přes 1200 kilometrů a povede z blízkosti ruského přístavu Usť-Luga. Koncem října však Gazprom uvedl, že kvůli politickým a administrativním překážkám zvažuje odstoupení od projektu. Rozhodnutí má podle agentury Reuters oznámit 9. listopadu.

