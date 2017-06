Kvóty podle Zemana ohrožují suverenitu evropských zemí

Evropská komise dnes zahájila řízení vůči Česku, Maďarsku a Polsku, neboť podle ní neplní své povinnosti plynoucí z programu přerozdělování běženců ze zemí postižených migrační krizí - Itálie a Řecka. Kvótový klíč měl zemím zasaženým migrační vlnou pomoci, země Visegrádu s ním ale nesouhlasí a neřídí se podle něj. Program příliš nefunguje ani v rámci ostatních zemí unie.

Zeman uvedl, že tlaku EU ohledně migrantů nehodlá ustupovat. „Dejme si na to pozor, každá katastrofa začíná nenápadně. A když skloníte hlavu jednou, budete ji sklánět i napříště,“ varoval. Podle něj migranti ani nestojí o to, aby je Česká republika přijala. Míří na západ do dalších zemí unie jako například Německo. „Tam samozřejmě dostanou daleko větší sociální dávky, než by dostali tady,“ podotkl Zeman.

Česká vláda se zatím zavázala, že přijme přibližně 2600 běženců z Afriky a Blízkého východu. Zatím jich však na svém území umístila 12. „Na to přijetí byla vyčleněna částka 600 milionů korun, která by se dala použít na mnoho užitečnějších účelů,“ uvedl prezident. Domnívá se navíc, že kdyby Česko začalo ve větší míře pouštět do země migranty, bude to mít následky. Do republiky by začaly proudit miliony obyvatel z afrických zemí a podle Zemana nelze zaručit, že půjde o skupinu kulturně slučitelnou s českými a evropskými kulturními kořeny.

