Juncker: Řízení vůči Česku kvůli kvótám pro uprchlíky není sankcí

Země Evropské unie si k 9. červnu v rámci programu přerozdělování azylantů podle kvót převzaly z Itálie a Řecka celkem 20 869 osob. Uvedla to Evropská komise. Do září by přitom mělo být podle původní dohody z roku 2015 přerozděleno 160 000 lidí. Nyní už je jasné, že jich bude výrazně méně.



„Všichni ti, kdo mají nárok - a je to výrazně nižší číslo než 160 tisíc - by měli být přemístěni v příštích měsících. Toho se dá dosáhnout, pokud všechny země přijmou svůj spravedlivý díl,“ prohlásil eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.