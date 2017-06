Okupační kompetence

Připomeňme si, že tento způsob rozdělování migrantů byl schválen většinovým hlasováním pouhých ministrů vnitra členských zemí EU na základě kompetencí vyplývajících z Lisabonské smlouvy, která nejprve měla jako evropská ústava projít v celé Evropě lidovým hlasováním, ale když se ukázalo, že ji lidé v Irsku, Francii a Nizozemsku odmítli, byla protlačena jako standardní mezivládní dohoda.

A ta prostě zakládá situaci, kdy ministři vnitra členských zemí EU většinovým hlasováním rozhodnou o usídlení tisíců osob z třetích zemí v členském státě, jehož vláda, parlament ani voliči do toho nemají co mluvit.

V případě nelegální migrace a kvót na rozdělení migrantů byla tato kompetence, kterou nelze nazývat jinak než jako okupační, použita poprvé, ale evidentně nikoli naposledy. Protože proč by jinak EK vynucovala kárným řízením cosi, co je v troskách a co nefunguje, protože kvóty jsou plněny tak z dvanácti procent.

Luboš Heger vidí problematiku kvót z trochu jiného úhlu, čtěte:

Po odchodu Britů se evropské elity posílené po francouzských volbách zřejmě rozhodly, že svou integrační mašinou popojedou o pořádný kus dál a většinové hlasování je pro to ideální nástroj. Prostě současnou politikou Evropské komise je princip, že země s menšinovým názorem má právo pouze mýlit se s většinou a k tomu povinnost držet krok a hubu. A pokud tak neučiní, tak přes ní dostane.

Je to opravdu hezký příspěvek pana Junckera a spol. do právě probíhající diskuse o reformě EU po brexitu. Takto evropská integrace zajisté získá masovou podporu a oblibu a všichni ti populisté a extrémisté od Brestu po Varnu spláčou nad výdělkem.

Skoro se zdá, že pan Juncker, který svými vystoupeními Britům výrazně ulehčil rozhodování v loňském referendu, chce nyní zbavit EU další koule na noze v podobě vzpurných Východoevropanů, kteří s tou migrací měli od samého začátku krize prostě pravdu.

Dále čtěte: