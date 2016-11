Konec šampionátů v Anglii? Plány federací může zhatit přísný kodex

Kodex stojí na třech hlavních zásadách, kterých by se jednotlivé sportovní organizace měly držet. Jedná se o navýšení počtu žen ve správních radách minimálně na 30 procent, dále větší transparentnost směrem k veřejnosti a změny ve vedoucích strukturách, které by radám daly jasnou vůdčí roli v rozhodovacím procesu.

Podmínky kodexu, kterých je celkově přes padesát, jsou závazné a jednotlivé svazy a asociace by je měly naplnit už do konce fiskálního roku, tedy do dubna 2017. Podle jeho autorů by se výsledky nových stanov měly začít projevovat nejpozději v roce 2020, kdy se budou konat olympijské hry v Tokiu.

Návrh na vydání nového kodexu podporovaly samy sportovní organizace, se kterými byl jeho vznik konzultován. Ze 200 oslovených podporovalo větší transparentnost 98 procent, za větší diverzitu ve vedení se postavilo 78 procent z nich.

Některé z organizací však mohou mít s naplňováním požadavků velké problémy. Týká se to například jedné z těch nejvýznamnějších, fotbalové asociace FA, která je už delší dobu vnímána jako velice konzervativní a uzavřená. V současné době má ve své dvanáctičlenné radě jednu ženu, Dame Heather Rabbattsovou, která už hrozila, že z vedení odejde, protože se jí nedaří prosadit reformy.

Ačkoliv se může zdát, že důsledky nedodržení kodexu by nejvíce pocítily menší sporty, které jsou na státních dotacích závislé, velký dopad by mělo právě i na FA. Anglická fotbalová asociace by tak totiž přišla o pravidelný příspěvek ve výši 30 milionů liber (900 milionů korun) každé čtyři roky.

Ještě více by ji však bolelo zablokování kandidatury na pořadatelství velkých akcí, kterým už jí vláda nyní hrozí. Netýkalo by se už schváleného konání semifinále příštího mistrovství Evropy, které bude za čtyři roky výjimečně rozeseté po celém kontinentu, ale dalších případných kandidatur už ano. Anglie je přitom po velké fotbalové akci hladová, naposledy pořádala evropský šampionát před dvaceti lety. FA tak už avizovala, že by stála o přidělení mistrovství Evropy v roce 2028 nebo světového šampionátu o dva roky později.

FA si tak musí vládu předcházet a nový předseda Greg Clarke se k myšlence reformace fotbalové vlády hlásí. „Nový kodex vítáme. Pomůže zajistit, aby jednotlivé sportovní samosprávy šly správným směrem a vytvořily efektivní prostředí, ve kterém by jejich sport vzkvétal,“ říká muž, který je v čela FA teprve od konce srpna letošního roku.

