Koalice vedená z USA zabila šest civilistů, tvrdí Rusko

„Nejméně šest lidí bylo zabito a čtyři další utrpěli různě vážná poranění v důsledku bombardování, které zničilo dva domy,“ uvedlo ruské ministerstvo. Zdůraznilo, že v oblasti nebyly ruské ani syrské stroje, ale dvě belgické stíhačky.

Belgické ministerstvo obrany to ale popřelo. „Nebyli jsme v této oblasti, do zmiňovaného útoku nejsme zapojeni,“ řekl agentuře AFP mluvčí ministerstva Laurence Mortier. Stejně se v rozhlase vyjádřil i ministr, podle kterého se Rusko snaží vyvolat rozkol v koalici proti takzvanému Islámskému státu (IS). Mluvčí ministerstva zahraničí Didier Vanderhasselt později řekl, že jeho úřad se snaží kontaktovat ruské činitele a ještě dnes hodlá předvolat ruského velvyslance. „Chceme dát najevo, že Belgie za tyto útoky nenese žádnou zodpovědnost,“ řekl Vanderhasselt. Belgii podle něj rovněž vadí, že ruské zdroje informaci zveřejnily dřív, než ji ověřily.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová po obvinění koaličních sil z náletu se na facebooku ironicky dožadovala, aby „americké ministerstvo zahraničí ostře odsoudilo nálety na civilní cíle“. Prý nebude těžké najít vhodné fotografie zabitých civilistů a spustit štvavou kampaň.

Ruské a syrské vzdušné síly pozastavily v úterý nálety na Halab jako „gesto dobré vůle“, nesouvisející s mezinárodní kritikou náletů. Podle pondělní bilance Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) zahynulo v Halabu od zářijového obnovení bojů už více než 440 civilistů, z toho 80 dětí. SOHR situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v Sýrii síť informátorů.

