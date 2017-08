Kissinger varuje: Zničení Islámského státu může stvořit íránskou říši

Dnes čtyřiadevadesátiletý bývalý šéf americké diplomacie za vlády prezidenta Richarda Nixona tvrdí, že pokud by po porážce Islámského státu ovládal osvobozené území Írán, mohlo by dojít k nástupu nové říše, která by byla podobně nebezpečná.

Podle Kissingera je problematické se na Blízkém východě přidat k jedné straně. „Za těchto okolností neplatí tradiční rčení, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Na současném Blízkém východě může být i nepřítel nepřítele váš nepřítel,“ tvrdí. „Blízký východ ovlivňuje svět nestálostí svých ideologií stejně jako svými specifickými činy.“

Situaci podle něj dobře vykresluje současná válka proti Islámskému státu. „Většina sil, včetně šíitského Íránu a předních sunnitských států se shodnou v potřebě jej zničit. Ale které entitě pak jeho území připadne? Sunnitské koalici nebo sféře vlivu, kterou ovládá Írán,“ ptá se diplomat.

Kissinger se obává, že na otázku není jasná odpověď, především proto, že Rusko a NATO podporují rozdílné strany konfliktu. „Pokud území ISIS ovládnou Íránské revoluční gardy nebo šíitské síly, výsledkem může být teritoriální pás od Teheránu do Bejrútu, který může značit vzestup radikální říše,“ obává se.

