Kenova nová mise. Babišova superstar míří do sněmovny

Když Adam Vojtěch v roce 2005 bojoval o titul v soutěži Česko hledá SuperStar, přezdívali mu lidé kvůli jeho dokonalému vzhledu Ken. Když pak objížděl s kamarádem a spolužákem Jirkou Mádlem diskotéky, roztancovával puberťáky svou hitovkou Stíny mokrých řas.

Dnes je třicetiletý Adam „Ken” Vojtěch jedním z největších politických talentů hnutí ANO, ačkoliv dosud není jeho členem. Formálně totiž zůstává státním úředníkem - na ministerstvu financí tři roky působil jako tajemník ministra Andreje Babiše a nyní má nakročeno do Poslanecké sněmovny.

Podle informací týdeníku Euro by se na poslední chvíli mohl dostat do čela jihočeské kandidátky hnutí ANO. Jeho kandidaturu prosazuje přímo šéf hnutí Babiš, který má po únorovém sněmu při určování pořadí na kandidátkách téměř absolutistické pravomoci.

„Nabídku kandidovat jsem dostal od pana Babiše,” potvrzuje Vojtěch v rozhovoru pro týdeník Euro zájem „šéfa”. Krajský sněm hnutí ANO v Českých Budějovicích sice už nominoval jako lídryni jihočeské kandidátky poslankyni a krajskou předsedkyni hnutí Radku Maxovou.

Ale podle zdrojů z vedení hnutí je s ní Babiš velmi nespokojen. Zejména kvůli školáckým chybám, které Maxová předvedla během nedávného pádu jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly. Jihočeské ANO kvůli unáhlenému vypovězení koaliční smlouvy přišlo o účast v krajské vládě a muselo se odporoučet do opozice.

„To jí Babiš důrazně vyčítal. Její místo v čele kandidátky je proto ohroženo,” líčí jeden z členů vedení hnutí. Definitivně se o pořadí na kandidátkách rozhodne na začátku tohoto týdne. Sama Maxová ještě před jednáním celostátního výboru hnutí ANO byla optimistická. „Zatím platí dohoda na pořadí, které určil jihočeský krajský sněm,” uvedla.

Na její místo by se ale mohl posunout právě Babišův expert na zdravotnictví Vojtěch. Vůdce Babiš může Vojtěcha jedním tahem pera dopsat do čela jihočeské listiny jako lídra. „Pokud by mi pozici lídra nabídl, tak bych ji samozřejmě přijal,” tvrdí Vojtěch. „Byl bych rád, abychom se na tom uvnitř hnutí shodli. Nebylo by dobře, kdyby má kandidatura na prvním místě byla na úkor nějakých vnitřních soubojů,” dodává.

Ve sněmovně by se chtěl věnovat zdravotnictví, kterým se doposud zabýval i na ministerstvu financí. Vojtěch mimo jiné zkoumal cesty, jakými v českém zdravotnictví proudí veřejné finance, a také získával cenná data o fungování jednotlivých nemocnic. Babiš ho dokonce loni v září nominoval za ANO do správní rady VZP. Mimoto je také už více než dva roky členem dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny.

