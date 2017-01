Kdo může tratit? Poražení a vítězové americko-čínské obchodní války

S nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu lze očekávat zhoršení vztahů dvou největších ekonomik světa. Nový americký prezident se několikrát pustil do Číny, s kterou mají Spojené státy ohromný obchodní deficit. Panují obavy, že situace přeroste do obchodní války mezi oběma zeměmi. Na obou stranách Pacifiku by na to řada firem doplatila, jiné by ale profitovaly.