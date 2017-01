Nečitelný trojúhelník Putin, Trump, Kim Čong-un. Co čeká svět?

Vzestup antielitářského hnutí může signalizovat to, co americký filosof a teoretik vědy Thomas Kuhn nazval změnou paradigmatu. A tato změna se projevuje i nástupem Donalda Trumpa do prezidentské funkce Spojených států.

Navíc z hlediska geopolitiky se vytváří nečitelná konstelace Trump – Putin – Kim Čong-un, jež může být výraznou silou, která bude ovlivňovat geopolitické i ekonomické události v tomto roce. Internetový magazín Quartz se zamyslel nad tím, co tato nová konstelace může znamenat a vychází z analýzy, jak se dosavadní hráči tohoto „trojúhelníku nestability“ chovali.

Lídři Spojených států, Ruska a Severní Koreje se dají přirovnat k hráčům, kteří rádi porušují zavedená pravidla a jednají nepředvídatelně a rádi ostatní šokují svými kroky. Přitom každý z nich má odlišný temperament.

Testování mezikontinentálních raket

Kim Čong-un na začátku ledna varoval, že jeho země je v poslední fázi testování mezikontinentálních balistických raket. Taková raketa vybavená jadernou hlavicí by mohla zasáhnout i území Spojených států.

Podle jihokorejské rozvědky by toho mohl severokorejský režim dosáhnout do roku 2020. I když Trump na svém oblíbeném Twitteru napsal, že se to nestane, neznamená to, že toto riziko nehrozí.

Severokorejský vůdce je znám jako ten, kdo rád vyhrožuje okolí, ale není radno jej podceňovat. Loni v září provedla země již pátý jaderný test, dosud nejsilnější. OSN sice na komunistický režim uvalila v roce 2006 sankce kvůli jaderným a raketovým testům, země v nich ale pokračuje. Další testy mezikontinentálních raket by mohly do bezpečnostní krize zatáhnout i nového šéfa Bílého domu.

Roztržka s Čínou, sblížení s Putinem

Politikou dosud nedotčený Trump ještě před uvedením do úřadu vyslovil mnoho věcí, které mohou změnit dosavadní linii americké bezpečnostní politiky. Především se vyjadřuje pro zrušení hospodářských sankcí uvalených na Putinovo Rusko kvůli anexi Krymu a konfliktu na východní Ukrajině.

Chválí kroky Vladimira Putina. Kritizuje Severoatlantickou alianci jako zastaralou organizaci. Ocenil Británii, že chce odejít z EU (jako prvního zahraničního státníka přijme v Bílém domě premiérku Theresu Mayovou). Všechno to jsou slova, jež se politikům v Kremlu příjemně poslouchají. Trump svými slovy naopak dráždí Čínu (například podporou Tchaj-wanu a zavedením vysokých dovozních cel) a hrozí vypovězením obchodních dohod.

Spojeným státům hrozí podle expertů poradenské firmy Eurasia Group, že ztratí status globálního bezpečnostního garanta.

Podle jejího prezidenta Iana Bremmera se tak svět v roce 2017 dostává do geopolitické recese a hrozí mu velmi nestabilní prostředí, v poválečné éře nevídané, Pro globální finanční trhy možná srovnatelné s rokem 2008.

Putin bude lákat

Ruský prezident v minulých letech na mezinárodní scéně nezahálel. Invaze na Ukrajinu, záchrana syrského režimu Bašára Asada, ovlivňování amerických voleb. Co od něj čekat dál?

Bude nečinně vyčkávat a lákat Trumpa do aliance na Blízkém východě, což by znamenalo první vojenskou koalici mezi Amerikou a Ruskem od roku 1945, míní Quartz.

A bude testovat Trumpovo chování a jeho loajalitu. Pro začátek je možných návnad dost. Volby ve Francii, Německu, Nizozemsku. Zapojí se do nich ruští hackeři?

