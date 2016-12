Kauza ROP pokračuje: obvinění mají blokované účty a majetek

Podle serveru Seznam.cz chtějí žalobci u všech obviněných zajistit 870 milionů korun. Údajnou škodu policie vyčíslila na více než 13 miliard. „Zajištění finančních prostředků v uvedeném rozsahu je zcela důvodné,“ odkazuje se Seznam.cz na dokument státního zástupce Tomáše Minxe.

Bártlovi podle serveru kriminalisté zablokovali osm bankovních účtů a zajistili také rodinný dům, byt a pozemky. Už dříve kriminalisté zablokovali rozsáhlé majetky podnikatele Daniela Ježka, který je jediným vazebně stíhaným v aktuální kauze.

Přečtěte si, jak chce krizi ROP Severozápad řešit premiér:



Odejděte z funkcí, vyzve Sobotka obviněné v dotační kauze





Mimo to od něj chce zajistit i 24 milionů na účtech. „Jak si teď má třeba platit obhajobu? Advokát mu zadarmo dělat nebude. Oni nemají nic, všechno jim sebrali a chtějí jim sebrat i to, co ještě nemají,“ řekl serveru Ježkův advokát Michael Kis. Bývalá hejtmanka Vaňhová si zase podle své právní zástupkyně Marie Benešové musí vyzvedávat důchod na přepážce. Účet má zablokovaný.

Policie v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad obvinila 24 lidí z poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů. Velkou část z nich tvoří hodnotitelé projektů. Mezi obviněnými jsou také dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

O kauze ROP Severozápad čtěte více:

Škoda v kauze ROP Severozápad šplhá ke 14 miliardám

Sobotka: Kauza ROP Severozápad se týká minulosti. Personální odpovědnost nechá na krajích

Policie zadržuje tři osoby v kauze ROP Severozápad. U jedné je navržena vazba