Sobotka: Kauza ROP Severozápad se týká minulosti. Personální odpovědnost nechá na krajích

„Myslím si, že v Ústeckém kraji zaplatila ČSSD za to, že tam spolupracovala ve vedení kraje s ODS po roce 2008. Teď se ukazuje, že to tehdy byla velká politická chyba,“ řekl.

Policie v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad obvinila 24 lidí z poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů. Velkou část z nich tvoří hodnotitelé projektů. Mezi obviněnými jsou také nynější předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji a starosta Chebu Petr Navrátil, bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, bývalý šéf ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera a dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

„Je třeba, aby bylo úplně zřejmé, co se koho týká, kdo má jaký problém z pohledu policie. Z hlediska věcného to jsou věci, které se odehrávaly před osmi lety, bylo to v jiné době,“ uvedl Sobotka. Nyní musí podle premiéra konkrétní odpovědnost posoudit policie, státní zastupitelství a soud. „Na konci celého procesu uvidíme, jestli se ti lidé něčeho dopustili, nebo jestli se ničeho nedopustili. Pro mne z hlediska sociální demokracie je to věc, která vězí daleko v minulosti,“ uzavřel premiér.

Policie začala kvůli dotačním podvodům na severu Čech zatýkat v úterý ráno. S výjimkou podnikatele Daniela Ježka, který je od noci ve vazbě, byli všichni obvinění propuštěni. Někdejší vlivný člen ODS Ježek skončil ve vazbě kvůli obavě, že by mohl ovlivňovat svědky. Mezi obviněnými jsou i bývalý senátor za ODS Alexandr Novák nebo ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala (ODS).

Mezi obviněnými je i bývalý mostecký primátor Vladimír Bártl, který nyní pracuje jako ředitel odboru pověřený řízením sekce na ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministr Jan Mládek (ČSSD) dnes v Litoměřicích uvedl, že se k věci nemá důvod nějak vyjadřovat, protože se věc týká Bártlovy činnosti mimo ministerstvo. „Pokud nám orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství sdělí nějaké informace závažného charakteru, tak státní tajemník bude postupovat podle platného služebního zákona,“ řekl dnes Mládek.

O kauze ROP Severozápad dále čtěte:

Černá díra na peníze: policie obvinila 24 lidí kvůli zneužití evropských dotací

Policie zadržuje tři osoby v kauze ROP Severozápad. U jedné je navržena vazba