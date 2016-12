Škoda v kauze ROP Severozápad šplhá ke 14 miliardám

„Policejní orgán údajnou škodu vyčíslil na 13,9 miliardy korun,“ řekl Ježkův právník Kis. Je to téměř 72 procent z vyplacených dotací. Za mimořádně vysokou označil škodu i soudce ústeckého okresního soudu Martin Majchrák, který poslal Ježka do vazby. „Trestnou činnost s takovouto výší škody, se domnívám, zdejší okresní soud ve vazebním zasedání ještě neřešil,“ řekl Majchrák.

Regionální operační program Severozápad podpořil 536 projektů částkou 19,4 miliardy korun. Dalších asi 3,5 miliardy korun se nestihlo vyčerpat. Hlavní roli v tom hrálo téměř dvouleté pozastavení programu kvůli podezření z korupce.

Mezi obviněnými jsou politici, vysocí úředníci a podnikatelé z Ústeckého a Karlovarského kraje. Ze seznamu obviněných plyne, že velkou část obviněných tvoří hodnotitelé projektů. Experti projekty bodovali a na základě jejich doporučení o nich definitivně rozhodoval výbor ROP Severozápad.

Problém konkrétních lidí

Obvinění míří mimo jiné na krajské špičky ČSSD. Je mezi nimi nynější předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji a starosta Chebu Petr Navrátil, bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, bývalý šéf ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera a dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka nepokládá kauzu za problém ČSSD, ale konkrétních lidí, o jejichž vině, či nevině musí rozhodnout soud. Personální odpovědnost ponechá na krajích. „Myslím si, že v Ústeckém kraji zaplatila ČSSD za to, že tam spolupracovala ve vedení kraje s ODS po roce 2008. Teď se ukazuje, že to tehdy byla velká politická chyba,“ řekl. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) poté v reakci uvedl, že ČSSD si spolu s ODS udělaly z ROP „dojnou krávu“ a teď to vyplouvá na povrch. Podle něj nese Sobotka za chování svých spolustraníků v dotační kauze ROP Severozápad odpovědnost, byl tehdy prvním místopředsedou ČSSD, uvedl Babiš.

Předseda ústecké ČSSD Miroslav Andrt očekává, že Vaňhová a Fišera, kteří donedávna patřili mezi nejvlivnější členy krajské ČSSD, minimálně pozastaví členství ve straně. Oba pozve na sobotní jednání krajského výkonného výboru. Vaňhová je stále předsedkyní ČSSD v Chomutově, navíc je členkou ústředního výkonného výboru strany. Fišera, který byl v letech 2011 až 2012 krajským předsedou, je teď řadovým členem v Ústí nad Labem.

Mimo ministerstvo

ČSSD v Karlovarském kraji se bude případem tří svých vysoce postavených členů obviněných v kauze ROP Severozápad zabývat v pondělí. Do vedení ČSSD v kraji patří Čermák, Pánik a Navrátil, který je i krajským předsedou strany.

Za ODS je mezi obviněnými vedle Ježka i bývalý senátor Alexandr Novák nebo ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. Podle informací České televize se Nováka nepodařilo zadržet, údajně je v zahraničí. Kauza se týká i bývalého primátora Mostu Vladimíra Bártla (ODS), který je nyní ředitelem odboru ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ministra Jana Mládka (ČSSD) se věc týká Bártlovy činnosti mimo ministerstvo, v případně závažných informací bude státní tajemník postupovat podle služebního zákona.

Policie začala kvůli dotačním podvodům na severu Čech zatýkat v úterý ráno. Vyšetřování se týká už prvopočátků operačního programu, který začal rozdělovat dotace v roce 2008. ROP Severozápad provázely velké potíže a soudy doteď řeší několik trestních kauz. V několika figuruje bývalý šéf ROP Severozápad Petr Kušnierz, jehož soud odsoudil na pět let do vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci, v roce 2014 byl podmínečně propuštěn. Letos ho ústecký krajský soud potrestal zatím nepravomocně sedmi lety za ovlivňování projektů. Kušnierz ručně sepsal několik dokumentů, ve kterých popsal údajné manipulace a ovlivňování projektů v ROP Severozápad. Sepsal i seznam 54 údajně ovlivněných projektů. Kušnierz je i v aktuální kauze jedním z obviněných.

