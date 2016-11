Kalousek: Zákon proti hanobení prezidenta může skončit u Ústavního soudu

Pokud by Parlament schválil navrhovaný zákon, který vrací do trestního zákoníku čin hanobení prezidenta, TOP 09 by normu napadla u Ústavního soudu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda strany Miroslav Kalousek. Vyjádřil ale zároveň přesvědčení, že se zákon nepodaří schválit.