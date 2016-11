Poslanci ustupují od trestu za hanobení prezidenta

O ustupujících poslancích ČSSD dnes na twitteru informoval předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Neupřesnil, o které z nich se jedná.

Část z poslanců ČSSD, kteří připojili svůj podpis pod návrh na znovuzavedení trestného činu hanobení prezidenta, se jej rozhodla vzít zpět. — Roman Sklenák (@RSklenak) 16. listopadu 2016

Předsednictvo ANO dnes přijalo usnesení, kterým se od návrhu distancuje. „Je to zákon protiústavní, je to potírání svobody slova a demokracie. My se nemůžeme vracet k zákonům, které jsme tu měli za komunistického režimu,“ řekl vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Pokud hnutí ANO se od toho distancuje jako celek, samozřejmě odvolám podpis, nemám s tím problém,“ řekl dnes Schwarz. Předlohu podpořil, protože mu obecně vadí, když někdo uráží prezidenta. Schwarzův kolega z klubu Vlastimil Vozka o usnesení vedení ANO nevěděl a zapochyboval o tom, zda bude přijatelné pro všechny signatáře předlohy z této frakce. Řekl ale, že svůj podpis po poradě dalšími podepsanými poslanci z klubu ještě jednou zhodnotí. „Určitě to není o tom, že by se člověk nechal zastrašit nějakým stranickým sekretariátem,“ uvedl.

Další signatář za ANO Bohuslav Chalupa o stažení podpisu neuvažuje. „Když už jsem to jednou podepsal, tak prostě ne, že bych chtěl vytrvat na nějaké hovadině, ale myslím si, že ta diskuse, která se teď vede, je sice přisprostlá, ale že bude v něčem užitečná,“ řekl Chalupa. Soudí, že Sněmovna novelu trestního zákoníku neschválí.

Sociální demokraté, které odpoledne oslovila ČTK, o odvolání svých podpisů neuvažovali. „Obvolávají, ať odvoláme,“ řekla poslankyně ČSSD Marie Benešová, která má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi. Za iniciativou stojí. „Je to o omezení sprostot, která přes média na prezidenta házejí,“ řekla k předloze. Zdůraznila, že není z těch, kdo by si nestáli za svým přesvědčením. „Že nebudu na kandidátce, tak nebudu,“ dodala.

Telefonát na obdobné téma měl i poslanec ČSSD a bývalý odborový předák Jaroslav Zavadil. „Já co podepíšu, za tím si stojím,“ uvedl. Předlohu dál podporuje i další sociálnědemokratický poslanec Stanislav Huml. „Nejsem mezi stahujícími,“ řekl.

Obnovení trestného činu veřejného hanobení prezidenta republiky navrhlo 60 poslanců. Za hanobení hlavy státu by podle skupiny zákonodárců vládních ČSSD a hnutí ANO a opozičních KSČM a Úsvitu v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) mohlo hrozit až roční vězení.

Komunisté k návrhu nepřijali v poslaneckém klubu zavazující usnesení. Jiří Dolejš, jeden z mála, kteří se z řad KSČM k iniciativě nepřidali, řekl, že se obává zneužití institutu, jak se v nedávné historii stalo. „Lze chápat obavy předkladatelů, protože vyjádření silně zhrubla, a to bez ohledu na směr, kterým jdou, zda na Zemana, či od něj,“ uvedl.

Současná legislativa podle Dolejše nástroje k potrestání takového chování má. Domnívá se taky, že politici mají mít na ochranu osobnosti v tomto směru menší právo než běžní občané. Návrh Dolejš pokládá za prostředek otevření diskuse o problému.