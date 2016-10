Jurečka: Soběstačnost Česka by mohla zaměstnat 42 tisíc zemědělců

Podle Jurečky jde však pouze o teoretickou sumu, které není možné dosáhnout. Češi by však mohli ekonomice pomoci nákupem českých potravin. „Není to otázka regionálního patriotismu, ale chci ukázat, že to má i hospodářské a sociální dopady,“ dodává Jurečka.

Počet zaměstnanců v zemědělství se však naopak stále snižuje, i když se propad zastavuje. Loni se podle údajů ministerstva jejich počet meziročně snížil o 1,2 procenta na 100 900 pracovníků. Více než polovina z nich je ve věku nad 45 let. Zpracovatelské firmy nyní naopak zaměstnance, kteří by měli zájem pracovat v zemědělství a v navazujících oborech, hledají. Na druhou stranu zemědělci v prvovýrobě se bojí propouštění a zavírání chovů kvůli cenové krizi v sektoru mléka a vepřového masa.

Navýšení soběstačnosti v komoditách, které se můžou v ČR vyrobit, by mohlo mít podle ministra také stabilizační charakter pro období případné krize. „Žijeme ve velice dobrém období, ale řekněme si na rovinu, jakmile přijde jakákoliv krize, tak si nemusím koupit auto čtyři roky a budu čtyři roky jezdit s tím stávajícím. A ten dopad na automobilový průmysl bude obrovský. Ale to, že se každý den musím vstát a najíst se, to je konstanta,“ dodal Jurečka.

Ministerstvo se aktuálně snaží dát prodeji českých potravin jasnější pravidla. Od nového roku podle již schválené novely zákona o potravinách budou mít výrobci zakázáno označovat potraviny logy, vlajkou, mapou či nápisy odkazujícími na Českou republiku, pokud nejsou potraviny vyrobené v Česku a z českých surovin.

U potravin, které se skládají z více složek, bude muset být obsah českých částí minimálně 75 procent. Naopak české výrobky se mohou označit vlaječkou s nápisem Česká potravina. Toto značení již od září začal používat například řetězec Penny Market. Podle jeho deklarace 70 procent prodávaných výrobků na jeho pultech splňuje kritéria pro „Českou potravinu“.

