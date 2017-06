Už ani jeden migrant. Česko pohřbívá unijní kvóty

Materiál projednala vláda v důvěrném režimu, ale přijaté usnesení odtajnila. „V systému kvót do září, kdy tento jednorázový mechanismus má skončit, Česká republika nebude dál aktivní,“ uvedl Chovanec na tiskové konferenci. Kabinet uložil ministerstvu, aby ukončil veškeré aktivity v této oblasti.

Krok české vlády je podle Chovance reakcí na vyjádření eurokomisaře pro vnitro Dimitrise Avramopulose, který v posledních týdnech apeloval na to, aby státy dodržely své závazky. Také hovořil o hrozbě sankcí. Česko, které by mělo do září přijmout přibližně 2600 lidí, zatím převzalo 12 migrantů z Řecka.

Od května 2016 Česká republika nenabídla žádná místa do programu, který do letošního září předpokládá v unii přerozdělení 160 tisíc osob. K 12. květnu ale bylo celkově přesunuto jen 18 418 osob a Evropská komise přiznává, že celkový počet dodržen nebude.

Setrvání Česka na odmítavém postoji k přijímání migrantů deklaroval Chovanec už v květnu poté, co Evropská komise některým zemím pohrozila řízením, které může skončit před unijním soudem. „Ministerstvo vnitra bylo určeno jako orgán, který má v této věci jednat a připravovat případný odpor proti vytýkacímu řízení, které lze ze strany Evropské komise očekávat,“ řekl dnes Chovanec.

Na konci celého řízení by mohly země dostat od unijního soudu pokutu. Chovanec dříve o její výši nechtěl spekulovat, experti ministerstva vnitra podle něj hovoří až o deseti milionech eur (asi 270 milionů korun) základní pokuty a dalších desítkách tisíc za každý den následně nesplněné povinnosti.

Opozice souhlasí

Představitelé opozice s dnešním rozhodnutím vlády souhlasí. Toto rozhodnutí vlády je velmi správné, byť to pár měsíců před volbami zavání laciným populismem, řekla poslankyně ODS Jana Černochová. Připomenula, že podle ODS jde o zásah do práv suverénních států.

„Nemyslím, že bychom si museli nechat vnucovat kvóty, navíc nastavené i do budoucna. EU chybí celkový přístup k uprchlíkům a navíc jednotlivé země si nemohou dělat, co chtějí, bez dohody s ostatními. Takže toto rozhodnutí vlády podporuji, ale zároveň ji vyzývám, aby se snažila problém řešit na nejvyšší úrovni EU. Evropská komise zatím s žádným smysluplným konceptem nepřišla,“ uvedl předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše Česko odmítá diktované kvóty od začátku migrační krize. „Je na čase o tom jen nemluvit, ale jednat,“ uvedl. Také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek souhlasí s tím, že systém kvót je nefunkční a špatný a že nemůže nikdy fungovat. „Nechce se mi ale věřit, že by naše země neuměla pomoci více než 12 lidem, kteří projdou bezpečnostním prověřením,“ myslí si.

Unijní kvóty Země EU se v září 2015, přes odpor Česka a dalších zemí ze středu a východu unie, dohodly na pomoci Řecku a Itálii, zatíženým migrační krizí. Podle dohody země EU převezmou 120 tisíc žadatelů o azyl původem ze Sýrie, Iráku a Eritreje. Spolu se starším podobným dobrovolným závazkem se tak mělo za dva roky přerozdělit celkem 160 tisíc lidí.



Nedávno zveřejněná zpráva uvádí, že v Řecku na relokaci čeká okolo 12 400 lidí. V Itálii je registrovaných okolo 2500 osob s předpokladem, že do září přibude dalších přibližně 1800 lidí. Celkem se tedy program do září, kdy by měl skončit, zřejmě dotkne nanejvýš 35 tisíc migrantů.

