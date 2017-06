Potvrzeno. Brusel kvůli kvótám zahájí s Českem řízení pro porušení unijní legislativy

Na systému přerozdělování uprchlíků se unijní státy shodly v roce 2015. Řízení může po několika etapách skončit před unijním soudem a následně pokutou příslušné členské zemi.

Avramopulos dnešním oznámením splnil hrozbu, kterou Česku a oběma dalším středoevropským zemím adresoval už před měsícem. Česká vláda reagovala veřejným oznámením, že se už nehodlá podílet na programu, který považuje za nefunkční.

„Jsou to tři členské země, které neudělaly - opakuji, že neudělaly - vůbec nic už déle než rok,“ upozornil komisař. Maďarsko podle něj nikoho nepřijalo ani neslíbilo žádná místa, Polsko naposledy nabídlo místa v prosinci 2015 a nepřijalo také nikoho. „Co se České republiky týká, tak ta nová místa neslíbila od května 2015 a nikoho nepřijala od srpna 2016,“ uvedl Avramopulos.

Země si podle kvót převzaly 20 869 běženců Země Evropské unie si k 9. červnu v rámci programu přerozdělování azylantů podle kvót převzaly z Itálie a Řecka celkem 20 869 osob. Uvedla to Evropská komise. Do září by přitom mělo být podle původní dohody z roku 2015 přerozděleno 160 000 lidí. Nyní už je jasné, že jich bude výrazně méně.



„Všichni ti, kdo mají nárok - a je to výrazně nižší číslo než 160 tisíc - by měli být přemístěni v příštích měsících. Toho se dá dosáhnout, pokud všechny země přijmou svůj spravedlivý díl,“ prohlásil eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.

Pro členské státy je přitom právně závazné, aby nová místa nabízely alespoň každé tři měsíce, upozornil komisař EU. Ocenil Slovensko a Rakousko, které naopak nová místa do programu nedávno nabídly.

Nyní spouštěné řízení může po několika etapách skončit před unijním soudem a následně pokutou příslušné členské zemi.

Avramopulos upozornil, že v rámci jednorázových přerozdělovacích programů se do jiných zemí z Itálie a Řecka dostávají jen prověření žadatelé o azyl s jasným nárokem na mezinárodní ochranu z několika málo konkrétních zemí. Země, které žadatele o azyl nepřebírají, podle něj přispívají k neřízenému pohybu migrantů po EU. „A to jen zvyšuje bezpečnostní rizika,“ upozornil komisař.

„Přerozdělování, a to chci opět opakovat, není věcí volby. Je to nejen morální povinnost, ale hlavně právní rozhodnutí s právními závazky, o kterém bylo kolektivně rozhodnuto a které musí být kolektivně provedeno,“ řekl komisař. Česká republika a některé další země byly proti, v září 2015 však byly přehlasovány. Maďarsko a Slovensko se kvůli tomuto postupu obrátily na unijní soud.

Zaorálek: Příležitost pro argumenty

Ministr zahraničí Zaorálek vnímá začátek řízení za příležitost vyjasnit české argumenty proti kvótám. Podle něj nefungují a jejich prosazování by nutilo Česko opakovat chyby, které jiné země v souvislosti s migrací udělaly v minulosti.

Systém migračních kvót podle ministra kvůli časovému tlaku neumožňuje dodržet všechny azylové procedury, což zvyšuje bezpečnostní riziko v zemi, která by měla migranty přijmout. Navíc podle něj přijímáním velkého počtu migrantů hrozí riziko vzniku ghett, jako se to stalo v některých městech západní Evropy.

„Země, které prošly jinou historií, mají na svém území statisíce lidí, jejichž integrace se nezdařila. A my bychom byli nuceni vytvářet podobná prostředí, ve kterých jednoho dne zjistíme, že také tu integraci nezvládáme. A pro mě je to zásadní problém bezpečnostní. Já nechci, aby to bylo tak, že tu budou enklávy, do kterých se budete bát chodit,“ řekl Zaorálek. „Solidarita přece není, že budeme dělat stejné chyby znovu,“ doplnil.

Za další problém kvót označil to, že by migranti byli nuceni zůstávat v zemích, kde nechtějí být. „My bychom mohli být pokrytci. Mohli bychom pokračovat v potěmkinovské politice, že budeme ty lidi brát, oni nám nakonec stejně utečou jinam, kde chtějí být, a my se budeme tvářit, že máme splněno,“ řek s tím, že on takovou politiku provozovat nechce.

Maďarsko: Je to vydírání

Nic měnit na svém odmítavém postoji ke kvótám nehodlá ani polská vláda. „Polsko je připraveno hájit svůj postoj před soudním dvorem (EU),“ řekl podle zpravodajského webu Onet.pl náměstek ministra zahraničí Konrad Szymański. Se zavedením kvót, které označil za chybné, mají podle něho problémy „všechny země EU“.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes prohlásil, že kabinet premiéra Viktora Orbána považuje zahájené řízení za „vydírání a neevropské chování“. V parlamentu ještě před Avramopulosovým oznámením také zopakoval stanovisko své vlády, že ani Evropská komise nemůže členským státům vzít „právo rozhodnout se, koho chce pustit do své země“.

