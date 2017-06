Japonsko je příležitostí pro české firmy z obranného průmyslu, řekl Sobotka v Tokiu

„Premiér Abe dnes podpořil uzavření tohoto memoranda a já si myslím, že tady v Japonsku by mohla být příležitost pro české firmy v oblasti obranného průmyslu z hlediska jejich dodávek do Japonska,“ řekl Sobotka.

Český premiér na tiskové konferenci po schůzce obou premiérů, která se konala několik hodin po příletu předsedy české vlády do Japonska, nastínil i další oblasti možné spolupráce obou zemí. „Domnívám se, že tady existuje perspektiva spolupráce v oblasti nových technologií, v oblasti vědy a výzkumu, letectví, energetiky, zdravotnictví nebo třeba v oblasti informačních technologií,“ uvedl.

Podporujme investice, které zmodernizují zemi, říká Sobotka

Připomněl také, že ačkoli Japonsko patří k největším investorům v Česku, od návštěvy Jiřího Paroubka v roce 2005 v Japonsku nebyl žádný český premiér. „Dvanáct let tu v Japonsku nikdo nebyl, já to považuji za velký paradox, protože Japonci jsou druzí největší investoři v Česku, nejvíce investic po Německu do České republiky od jejího vzniku přišlo právě z Japonska. Japonské firmy u nás zaměstnávají kolem 50 tisíc lidí a je to všechno v průmyslu, takže pro nás je důležité posílení průmyslové spolupráce,“ prohlásil. „Je důležité, aby přišel také výzkum, vývoj, inovace, abychom spolupracovali s Japonskem v oblasti technologických změn, které se týkají robotizace, digitalizace,“ dodal.

Výhodnější podmínky pro investory by měly přinést připravované dohody mezi Evropskou unií a Japonskem. „Přijel jsem do Japonska v době, která je hrozně důležitá pro vztahy mezi Japonskem a Evropskou unií. Je snaha urychlit práce na dohodě o strategickém partnerství mezi Japonskem a EU, současně by se měla uzavřít dohoda o volném obchodu mezi Japonskem a EU. V tuto chvíli probíhají klíčová vyjednávání a já jsem dnes využil příležitosti, abych podpořil při jednání s premiérem Abem uzavření této dohody,“ konstatoval Sobotka.

